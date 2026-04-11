La receta de medialunas con hojaldre que las panaderías NO quieren que sepas

Esta receta de medialunas con hojaldre caseras es ideal para quienes quieren disfrutar el sabor clásico de la panadería argentina. Con una masa suave y levemente dulce, son perfectas para desayunos y meriendas. Es una delicia simple, aunque requiere paciencia para lograr un resultado tierno y delicioso. ¡Manos a la obra!

1- Disolver la levadura fresca en la leche tibia junto con la miel .

2- Mezclar la harina de trigo, el azúcar y la sal, y agregar el huevo y la mezcla de levadura.

3- Amasar hasta obtener una masa lisa y suave.

4- Estirar la masa, untar con manteca y realizar pliegues para generar capas.

5- Dejar descansar la masa en frío durante 1 hora.

6- Estirar, cortar triángulos, enrollar formando las medialunas y dejar leudar.

7- Hornear a 180 °C durante 20 minutos hasta dorar.

5 tips para que tus medialunas salgan perfectas

Usar manteca bien fría para lograr capas hojaldradas.

bien fría para lograr capas hojaldradas. No saltear los tiempos de descanso: el frío mejora la textura.

No agregar más harina de la necesaria para evitar que queden duras.

de la necesaria para evitar que queden duras. Pintar con almíbar al salir del horno para dar brillo y humedad.

al salir del horno para dar brillo y humedad. Hornear con buena temperatura para que suban y queden aireadas.

Medialunas hojaldradas perfectas Medialunas hojaldradas perfectas Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las medialunas caseras son uno de los clásicos más queridos de la panadería argentina. Esta receta logra una masa suave, hojaldrada y ligeramente dulce, ideal para acompañar mate, café o chocolate caliente. El secreto está en respetar los tiempos de descanso y en los pliegues con manteca, que generan la textura característica. Aunque llevan tiempo, el resultado vale cada minuto: unas medialunas tiernas, doradas y con un aroma irresistible. ¡A disfrutar!