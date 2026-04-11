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La receta de medialunas con hojaldre que las panaderías NO quieren que sepas

Receta de medialunas con hojaldre caseras, con masa suave y sabor tradicional, más 5 tips para que queden tiernas y deliciosas.

Candela Spann

Cómo hacer medialunas de manteca, receta paso a paso

Cómo hacer medialunas de manteca, receta paso a paso

Shutterstock

Esta receta de medialunas con hojaldre caseras es ideal para quienes quieren disfrutar el sabor clásico de la panadería argentina. Con una masa suave y levemente dulce, son perfectas para desayunos y meriendas. Es una delicia simple, aunque requiere paciencia para lograr un resultado tierno y delicioso. ¡Manos a la obra!

Receta de medialunas caseras
Receta de medialunas caseras

Receta de medialunas caseras

Ingredientes (rinde 12 medialunas)

  • Harina de trigo — 500 gramos
  • Levadura fresca — 25 gramos
  • Leche — 250 mililitros
  • Azúcar — 100 gramos
  • Manteca — 200 gramos
  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)
  • Sal — 5 gramos
  • Miel — 20 gramos

Paso a paso para crear medialunas caseras deliciosas

1- Disolver la levadura fresca en la leche tibia junto con la miel.

2- Mezclar la harina de trigo, el azúcar y la sal, y agregar el huevo y la mezcla de levadura.

3- Amasar hasta obtener una masa lisa y suave.

4- Estirar la masa, untar con manteca y realizar pliegues para generar capas.

5- Dejar descansar la masa en frío durante 1 hora.

6- Estirar, cortar triángulos, enrollar formando las medialunas y dejar leudar.

7- Hornear a 180 °C durante 20 minutos hasta dorar.

5 tips para que tus medialunas salgan perfectas

  • Usar manteca bien fría para lograr capas hojaldradas.
  • No saltear los tiempos de descanso: el frío mejora la textura.
  • No agregar más harina de la necesaria para evitar que queden duras.
  • Pintar con almíbar al salir del horno para dar brillo y humedad.
  • Hornear con buena temperatura para que suban y queden aireadas.

Medialunas hojaldradas perfectas
Medialunas hojaldradas perfectas

Medialunas hojaldradas perfectas

De la cocina a la mesa

Las medialunas caseras son uno de los clásicos más queridos de la panadería argentina. Esta receta logra una masa suave, hojaldrada y ligeramente dulce, ideal para acompañar mate, café o chocolate caliente. El secreto está en respetar los tiempos de descanso y en los pliegues con manteca, que generan la textura característica. Aunque llevan tiempo, el resultado vale cada minuto: unas medialunas tiernas, doradas y con un aroma irresistible. ¡A disfrutar!

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