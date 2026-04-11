La receta de medialunas con hojaldre que las panaderías NO quieren que sepas
Receta de medialunas con hojaldre caseras, con masa suave y sabor tradicional, más 5 tips para que queden tiernas y deliciosas.
Esta receta de medialunas con hojaldre caseras es ideal para quienes quieren disfrutar el sabor clásico de la panadería argentina. Con una masa suave y levemente dulce, son perfectas para desayunos y meriendas. Es una delicia simple, aunque requiere paciencia para lograr un resultado tierno y delicioso. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 12 medialunas)
- Harina de trigo — 500 gramos
- Levadura fresca — 25 gramos
- Leche — 250 mililitros
- Azúcar — 100 gramos
- Manteca — 200 gramos
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Sal — 5 gramos
- Miel — 20 gramos
Paso a paso para crear medialunas caseras deliciosas
1- Disolver la levadura fresca en la leche tibia junto con la miel.
2- Mezclar la harina de trigo, el azúcar y la sal, y agregar el huevo y la mezcla de levadura.
3- Amasar hasta obtener una masa lisa y suave.
4- Estirar la masa, untar con manteca y realizar pliegues para generar capas.
5- Dejar descansar la masa en frío durante 1 hora.
6- Estirar, cortar triángulos, enrollar formando las medialunas y dejar leudar.
7- Hornear a 180 °C durante 20 minutos hasta dorar.
5 tips para que tus medialunas salgan perfectas
- Usar manteca bien fría para lograr capas hojaldradas.
- No saltear los tiempos de descanso: el frío mejora la textura.
- No agregar más harina de la necesaria para evitar que queden duras.
- Pintar con almíbar al salir del horno para dar brillo y humedad.
- Hornear con buena temperatura para que suban y queden aireadas.
De la cocina a la mesa
Las medialunas caseras son uno de los clásicos más queridos de la panadería argentina. Esta receta logra una masa suave, hojaldrada y ligeramente dulce, ideal para acompañar mate, café o chocolate caliente. El secreto está en respetar los tiempos de descanso y en los pliegues con manteca, que generan la textura característica. Aunque llevan tiempo, el resultado vale cada minuto: unas medialunas tiernas, doradas y con un aroma irresistible. ¡A disfrutar!