En simples pasos, esta receta de cremona con hojaldre te salvará la merienda

Esta receta de cremona con hojaldre casera es ideal para quienes disfrutan de los clásicos de panadería. Esta exquisitez combina capas suaves con bordes crocantes, logrando una textura irresistible. Es una preparación simple, rendidora y perfecta para acompañar mates, meriendas o disfrutar recién salida del horno. ¡A cocinar!

1- Disolver la levadura fresca en el agua tibia junto con el azúcar .

2- Mezclar la harina de trigo con la sal y agregar la mezcla de levadura.

3- Amasar hasta lograr una masa suave y elástica.

4- Estirar la masa, untar con grasa vacuna y plegar varias veces para formar capas.

5- Dar forma circular con cortes en el borde y dejar leudar hasta duplicar el volumen.

6- Hornear a 200 °C durante 25 a 30 minutos hasta que la cremona con hojaldre casera esté dorada.

Cómo hacer cremona argentina Cómo hacer cremona argentina Shutterstock

De la cocina a la mesa

La cremona casera es uno de los clásicos más queridos de la panadería argentina. Compuesta por una masa suave con capas hojaldradas que logran un resultado crocante por fuera y tierno por dentro. Es más fácil de hacer de lo que parece, y se puede preparar con ingredientes simples. La clave está en los pliegues con grasa, que crean la textura característica. Recién salida del horno, esta cremona llena la cocina de aroma y se convierte en una opción perfecta para compartir. ¡A disfrutar!