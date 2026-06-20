Arroz con leche casero, un postre rico y económico ¡secretos develados!
Este clásico postre argentino, ideal para toda ocasión, se prepara con ingredientes accesibles y promete deleitar paladares exigentes.
El arroz con leche es uno de esos postres tradicionales que atraviesan generaciones y siguen conquistando por su sencillez y sabor. Esta es una de las recetas más populares para disfrutar después de una comida o acompañar una merienda, gracias a su textura cremosa y su delicado aroma a canela y vainilla.
Presente en numerosos hogares de habla hispana, el arroz con leche ocupa un lugar especial dentro de la cocina casera. Con ingredientes básicos y una cocción pausada, se obtiene un postre reconfortante que puede servirse tanto tibio como frío. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 1 litro de leche
-
- 120 g de azúcar
- 1 rama de canela
- Cáscara de 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
- Colocar la leche en una cacerola junto con la rama de canela y la cáscara de limón. Llevar a fuego medio hasta que comience a calentarse.
- Incorporar el arroz y cocinar a fuego bajo, revolviendo de manera frecuente para evitar que se pegue en el fondo.
- Cuando el arroz esté tierno, agregar el azúcar y la esencia de vainilla. Continuar la cocción durante unos minutos más hasta obtener una textura cremosa.
- Retirar la rama de canela y la cáscara de limón. Distribuir la preparación en recipientes individuales.
- Dejar enfriar y espolvorear con canela en polvo antes de servir.
- Disfrutar tibio o frío, según la preferencia de cada comensal.