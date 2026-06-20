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Arroz con leche casero, un postre rico y económico ¡secretos develados!

Este clásico postre argentino, ideal para toda ocasión, se prepara con ingredientes accesibles y promete deleitar paladares exigentes.

Candela Spann

Arroz con leche casero, un postre rico y económico ¡secretos develados!

Arroz con leche casero, un postre rico y económico ¡secretos develados!

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El arroz con leche es uno de esos postres tradicionales que atraviesan generaciones y siguen conquistando por su sencillez y sabor. Esta es una de las recetas más populares para disfrutar después de una comida o acompañar una merienda, gracias a su textura cremosa y su delicado aroma a canela y vainilla.

Presente en numerosos hogares de habla hispana, el arroz con leche ocupa un lugar especial dentro de la cocina casera. Con ingredientes básicos y una cocción pausada, se obtiene un postre reconfortante que puede servirse tanto tibio como frío. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 litro de leche 1 litro de leche
  • Ingrediente
  • 120 g de azúcar 120 g de azúcar
  • 1 rama de canela 1 rama de canela
  • Cáscara de 1 limón Cáscara de 1 limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
  • Colocar la leche en una cacerola junto con la rama de canela y la cáscara de limón. Llevar a fuego medio hasta que comience a calentarse.
  • Incorporar el arroz y cocinar a fuego bajo, revolviendo de manera frecuente para evitar que se pegue en el fondo.
  • Cuando el arroz esté tierno, agregar el azúcar y la esencia de vainilla. Continuar la cocción durante unos minutos más hasta obtener una textura cremosa.
  • Retirar la rama de canela y la cáscara de limón. Distribuir la preparación en recipientes individuales.
  • Dejar enfriar y espolvorear con canela en polvo antes de servir.
  • Disfrutar tibio o frío, según la preferencia de cada comensal.

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