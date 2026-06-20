Invierno en Argentina: el horario exacto del mediodía en el que debés tomar sol para no quedarte sin vitamina D

La baja exposición solar invernal exige sumar a la dieta alimentos como huevos, lácteos fortificados y hongos, además de buscar el mediodía para tomar sol.

La exposición al sol es clave para adquirir vitamina D, pero ¿qué pasa en invierno?. La menor intensidad de la luz solar altera por completo la absorción de vitamina D. Al acortarse los días, es fundamental buscar estrategias para compensar esa falta de exposición natural.

En múltiples estudios se ha demostrado que la exposición diaria a la luz solar influye en el bienestar físico y mental. Entre sus beneficios más destacados se encuentran el equilibrio hormonal, el fortalecimiento de las defensas, la optimización del estado de ánimo y la sincronización del ritmo del sueño.

Aunque en verano es sencillo adquirir vitamina D, en invierno el panorama cambia. Por la inclinación del sol en el hemisferio sur (y especialmente en Argentina), es casi imposible sintetizar vitamina D a primera mañana o a última hora de la tarde. Por eso el momento clave para salir a tomar sol es entre las 11:00 y las 14:00.

La vitamina D es clave para regular el ritmo del suelo y el estrés. Archivo Caminar o tomar mates: la clave para adquirir vitamina D Para que tomar sol no sea algo aburrido, podés hacer caminatas al aire libre o apelar a la tradición argentina: salir al patio, balcón o plaza a tomar unos mates al mediodía durante 15 o 20 minutos, exponiendo la cara y los brazos (si es posible) sin protector solar.