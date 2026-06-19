El comienzo del invierno pisa fuerte en Mendoza: de cuánto será la mínima este fin de semana

El invierno empieza a instalarse en Mendoza con una señal clara: mañanas muy frías, tardes frescas y un pronóstico que, por ahora, no muestra lluvias importantes. Después de varios días con temperaturas moderadas durante la tarde, la provincia se prepara para un tramo marcado por mínimas bajas y amplitud térmica.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana tendrá condiciones mayormente estables en la Ciudad de Mendoza y alrededores. El viernes aparece con una máxima de 15°C y una mínima de 3°C, mientras que el sábado será el día más templado del período, con 16°C de máxima y otra madrugada cercana a los 3°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, por lo que el frío será el principal protagonista.

El sábado se perfila como la jornada más favorable para actividades al aire libre. Aunque la mañana comenzará con temperaturas bajas, el termómetro podría llegar a los 16°C durante la tarde. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y no se esperan lluvias, un dato importante para quienes planeen circular, hacer compras o aprovechar el comienzo del invierno fuera de casa.

El domingo, en cambio, marcará un descenso. La máxima bajará a 13°C y la mínima seguirá cerca de los 3°C, con una probabilidad de precipitación baja, estimada entre 0% y 10%. No se trata de un escenario de mal tiempo generalizado, pero sí de una jornada más fría, con menos margen térmico y una sensación más invernal desde las primeras horas.

El lunes continuará la tendencia descendente. El SMN anticipa una máxima de 11°C y una mínima de 2°C, con condiciones estables y sin probabilidad de lluvias. Será uno de los días más fríos del período, especialmente durante la mañana, cuando el abrigo será indispensable para quienes salgan temprano hacia el trabajo, la escuela o cualquier actividad cotidiana.

El martes y el miércoles mantendrán el mismo patrón: poca nubosidad, baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas mínimas muy bajas. Para el martes se espera una máxima de 12°C y una mínima de 1°C, mientras que el miércoles podría llegar a los 13°C, también con mínima cercana a 1°C. Aunque las tardes ofrecerán una leve recuperación, el arranque de cada jornada tendrá características plenamente invernales.

Qué tener en cuenta para los próximos días

La amplitud térmica será uno de los rasgos centrales del pronóstico. En Mendoza, las mañanas pueden comenzar con valores cercanos al punto de congelación y, algunas horas después, superar los 10°C o 15°C. Esa diferencia obliga a planificar mejor la ropa y las actividades, sobre todo en hogares con chicos, adultos mayores o personas que salen muy temprano.

Otro punto a seguir será el viento. El pronóstico indica intensidades moderadas en algunos tramos del fin de semana, con valores que pueden ubicarse entre 13 y 22 kilómetros por hora durante el sábado y el domingo. No se esperan ráfagas destacadas en el cuadro del SMN, pero el viento puede reforzar la sensación de frío, especialmente en zonas abiertas o durante la noche.

La baja probabilidad de lluvias es, por ahora, el dato más estable de la semana. Salvo el domingo, que aparece con chances mínimas, el resto de los días se mantiene sin señales de precipitaciones. Esto favorece la circulación y reduce el riesgo de complicaciones por calzada mojada, aunque no elimina la necesidad de manejar con precaución durante las primeras horas por las bajas temperaturas.

Con este panorama, Mendoza atravesará el inicio del invierno con jornadas frías, secas y mayormente estables. El sábado será el día más templado, el domingo comenzará a marcar el cambio y el lunes abrirá una semana con mínimas muy bajas. La recomendación será simple: salir con abrigo, prestar atención a los cambios entre mañana y tarde, y seguir la actualización diaria del pronóstico oficial.