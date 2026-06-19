El "Panamá terrestre" que crece en Mendoza de la mano de la logística y la industria

El comercio internacional tiene en la logística uno de sus puntos claves y Mendoza es protagonista en este aspecto. Así como en la vía marítima el Canal de Panamá o el de Suez son cuellos de botella que conectan distintas regiones, la provincia es una vía central en la salida de mercaderías por vía terrestre del Atlántico con el Pacífico.

En este plano, dentro de la provincia, un departamento se ha ganado el mote de “Panamá terrestre”, con un tránsito promedio de más 1.400 camiones diarios por sus rutas: Luján de Cuyo. Si bien es conocido mundialmente por sus viñedos y por ser la cuna del Malbec argentino, en los últimos años comenzó a consolidar otro perfil estratégico: el de polo industrial y logístico , de la mano del Parque Industrial Municipal (PIM) y la Plataforma Logística. Apoyado en una planificación territorial que separa las áreas residenciales de las productivas, el municipio impulsa el crecimiento de un Distrito Industrial que ya reúne a más de 70 empresas y genera miles de puestos de trabajo.

La ubicación geográfica es uno de sus principales activos. A pocos kilómetros del Paso Internacional Cristo Redentor, el principal corredor bioceánico del país, la zona busca posicionarse como un nodo clave para el comercio exterior.

En este contexto, el director de la Agencia de Desarrollo Económico de Luján de Cuyo, Rodolfo Benítez, y el empresario Fabián Mauri, titular de Transportes Mauri e integrante del consorcio del Parque Industrial Municipal, brindaron una entrevista con MDZ Online en la que hablaron del presente y el futuro de un proyecto que apuesta a convertir al departamento en uno de los principales centros logísticos e industriales del oeste argentino.

-Rodolfo Benítez (RB): Me parece importante establecer que en Luján existe un Distrito Industrial para que el crecimiento de la ciudad sea ordenado. Toda esta zona donde estamos es donde deberían asentarse las empresas, la industria y la logística, porque no tiene sentido poner una empresa o una industria en medio del centro, rodeada de vecinos, que después terminan conviviendo con situaciones que les generan molestias.

En Luján se estableció, a través del ordenamiento territorial, un lugar para que se radiquen las empresas. Acá donde estamos, en nuestro Parque Industrial Municipal, tenés hacia aquella zona la Zona Franca, el Parque Industrial Provincial, la destilería, nuestro Parque Industrial y, hacia el sur, sobre Ruta 7, lo que nosotros llamamos nuestra Plataforma Logística.

Son más de cincuenta hectáreas que hace casi un año salieron a licitación pública y constituyen un desarrollo importantísimo para que toda la logística de la provincia, o al menos la parte más importante que se conecta con Chile y luego con Asia, opere desde acá y encuentre condiciones adecuadas para los empresarios.

-¿Por qué lo definen como el “Panamá terrestre”?

-RB: Es el Panamá terrestre porque es el punto terrestre más importante de Latinoamérica luego del Canal de Panamá. Toda la mercancía que viene desde el norte de nuestro país, e incluso desde Brasil, Uruguay y Paraguay, pasa por este punto para salir por los puertos de San Antonio y Valparaíso y luego dirigirse hacia distintos puntos de Asia y del resto del mundo.

-Es la gran salida al Pacífico.

-RB: Exactamente. Y por eso esta zona va a tener uno de los mayores crecimientos de los próximos años, acompañada por todas las industrias que se están desarrollando.

Milagros Lostes - MDZ

-Si bien el municipio ha trabajado en la división entre áreas residenciales, industriales y productivas, todavía hay industrias que quedaron dentro del entramado urbano. ¿Cómo se trabaja sobre eso?

-RB: Nosotros, específicamente en Luján, pero también desde una mirada más global, entendemos que toda la logística de última milla que está ubicada en otros lugares de la provincia va a quedar incómoda porque hoy está rodeada por la ciudad. Está llena de barrios alrededor y ningún vecino tiene ganas de convivir con los ruidos de la industria a cualquier hora.

Entendemos que todo lo que es Ruta 40 va a terminar siendo la última milla de Mendoza y que todo lo que es Ruta 7 va a concentrar la industria y la logística pesada, los camiones y demás. Creemos que esa es una manera de ordenar.

-¿Qué se está haciendo en el parque industrial, cómo funciona la venta de terrenos, la administración y el modelo de gestión?

-RB: La importancia del parque tiene que ver con que está dentro de un distrito industrial. Eso le da previsibilidad y seguridad jurídica al empresario y al inversor.

Dentro de nuestro parque industrial existe un régimen de propiedad horizontal especial. Los propietarios forman un consorcio junto con algunos miembros de la Municipalidad y esa es la manera en que se administra. La Municipalidad todavía tiene terrenos disponibles dentro del parque y justo hoy se están abriendo los sobres de una licitación que sacamos hace aproximadamente un mes y medio. Esperamos que nuevas empresas se sumen y sigan agigantando el parque.

-Fabián Mauri (FM): Nosotros somos parte del parque industrial desde hace aproximadamente seis años. Quiero comentar que estoy al frente de una empresa de segunda generación. Esta empresa la fundó mi padre hace 63 años y hoy la lideramos junto a mi hermana.

Originalmente teníamos nuestra base en Vistalba, en Luján de Cuyo. Pero por el crecimiento de la empresa nos trasladamos al Parque Industrial Municipal, donde encontramos una muy buena apertura en ese momento. La adquisición de nuestro lote, donde estamos hoy y donde comenzó este proyecto, también la hicimos a través de una licitación pública, que es la misma modalidad que se mantiene hasta hoy.

-¿Cuál es la importancia de estar instalado acá?

-FM: Luján hace tiempo que viene pensando y ejecutando el traslado de las empresas desde el centro hacia el parque industrial. Acá contamos con todos los servicios. Tenemos vigilancia las 24 horas, algo muy importante para nosotros por cuestiones de seguridad.

Y además el parque industrial tiene algo muy valioso: la sinergia que se ha generado entre las distintas empresas que lo integran. Quiero decirles que soy testigo de cómo ha crecido esto en los últimos seis años. Se han ido incorporando entre seis y diez empresas por año y hoy contamos con aproximadamente 72 empresas de distintos rubros.

-¿Qué tipo de actividades conviven en el parque?

-FM: Hay empresas metalmecánicas, de logística, construcción, servicios y muchas vinculadas a la actividad de YPF. Todo esto genera una fuente de empleo muy importante. Hoy unas 6.000 personas transitan diariamente por el parque industrial.

Milagros Lostes - MDZ

-¿Qué costo tiene para una empresa instalarse acá?

-RB: El costo es similar al de instalarse en cualquier otro lugar donde una empresa decida radicarse. Una de las ventajas que tenemos es el valor de los terrenos, que es bastante competitivo comparado con otras zonas de Luján.

Para que tengas una idea, en esta licitación pública el valor base es de 85 unidades tributarias por metro cuadrado. La unidad tributaria hoy ronda los 245 pesos y se actualiza cada dos o tres meses, por lo que termina representando entre 18.000 y 20.000 pesos por metro cuadrado. Pero, como decía Fabián, para nosotros esto no es un negocio inmobiliario. Lo que nos interesa es el desarrollo económico.

Por eso, además del valor que la empresa ofrece por el terreno, evaluamos la inversión que va a realizar y hasta existe la posibilidad de financiar la compra del lote. Lo importante para nosotros es que la empresa venga, se instale y pueda crecer. No se trata de exigir un desembolso abismal al comienzo.

-¿Tienen algún promedio de inversión por empresa?

-FM: Eso depende del volumen de cada empresa. Acá le damos lugar al emprendedor, a la mediana empresa y a la gran empresa. Hay compañías con inversiones muy importantes, con equipamiento de primer nivel, y también emprendedores que recién están comenzando. Nos interesa tanto una empresa pequeña como una mediana o una grande. La idea es que Luján tenga un lugar para todas. Además, algo interesante es que esto originalmente se pensó para empresas de Luján y hoy ya tenemos firmas que llegan desde otros departamentos, como Maipú o Las Heras.

-RB: Si tomamos las últimas licitaciones, estamos viendo inversiones promedio de alrededor de 500.000 dólares por empresa.

-Hablábamos recién del concepto de “Panamá terrestre”. Como empresario logístico, ¿coincidís con esa definición?

-FM: Sí. Mi visión sobre el tema es que estamos a metros del paso más importante de Argentina, sin ninguna duda, y también de uno de los más importantes de la parte sur de nuestro continente.

Hay estimaciones que indican que por Ruta 7 circulan alrededor de 1.000 camiones diarios. Esto puede variar según la época del año, pero entre camiones argentinos, chilenos, brasileños, paraguayos y bolivianos, transitan diariamente por la Ruta 7 y por el Paso Cristo Redentor cerca de 1.000 vehículos de carga. Si lo analizamos, es un flujo realmente importante. De ahí viene la comparación con Panamá.

Fabián Mauri, propietario de Transportes Mauri. Milagros Lostes - MDZ

-¿Qué significa para tu empresa estar tan cerca de este punto neurálgico?

-FM: Para nosotros fue una de las razones que impulsó el traslado de la empresa al parque industrial. Tuvimos un crecimiento importante en el tiempo por el volumen de unidades y también entendimos que en nuestra ubicación anterior estábamos generando algunos inconvenientes para los vecinos de la zona.

Desde ese punto de vista, el cambio fue muy positivo. Además, entendemos que en el corto plazo el hub logístico va a estar desarrollado, algo muy importante para el parque industrial municipal, porque va a incorporar servicios que hoy no tenemos en la zona. Por ejemplo, habrá hotelería, estación de servicio y una serie de prestaciones que actualmente no existen y que son necesarias para quienes trabajan y operan diariamente en este sector.

-RB: Sumado a lo que dice Fabián, en nuestra Plataforma Logística, el Hub Logístico Mendoza, como lo han denominado sus propietarios, que también son empresarios mendocinos que siguen apostando por Luján y por Mendoza, además de la estación de servicio y la hotelería va a haber una playa de camiones.

Nosotros buscamos contribuir a solucionar el problema de los camiones que permanecen detenidos sobre Ruta 7 esperando la apertura del paso internacional. Ya están avanzando con la preparación del predio. Seguramente, mientras tanto, seguirán utilizando el pulmón que históricamente se ha usado para esos casos, porque la obra todavía está en construcción.

También va a haber zona primaria aduanera, debería radicarse el puerto seco en esta zona del departamento y todo estará integrado con el ferrocarril. Se va a generar un movimiento muy importante y creo que, sumado a la sinergia que ya existe entre las empresas del parque industrial, esto va a aportar un valor agregado enorme para toda la zona.

-¿Qué plazos tiene el proyecto?

-RB: La licitación pública de la plataforma logística establece dos etapas. Hay 24 meses para ejecutar las inversiones obligatorias y 60 meses para completar las inversiones complementarias. Las complementarias están más vinculadas al almacenamiento y otros desarrollos asociados.

Dentro de los primeros 24 meses, lo más importante será la playa de camiones, porque apunta a resolver un problema de salubridad, de transporte y de calidad de vida. Estamos hablando de brindar, al menos, servicios sanitarios básicos y mejores condiciones para quienes deben esperar durante días la reapertura del paso internacional.

-FM: -Ese punto es muy importante. Cuando se producen cierres de la cordillera por cuestiones climáticas, históricamente existió espacio para alojar entre 400 y 500 camiones, pero los conductores no tenían servicios adecuados.

Si Dios quiere, con el tiempo todos los choferes van a contar con espacios y servicios acordes a sus necesidades. Como bien decía Rodolfo, muchas veces no cuentan con sanitarios, lugares de alimentación o asistencia básica. Con esta inversión privada van a tener todas las condiciones necesarias para atravesar esas estadías mientras esperan una mejora climática que les permita continuar viaje hacia Chile.

Rodolfo Benítez, director de la Agencia de Desarrollo Económico de Luján. Milagros Lostes - MDZ

-Más allá del distrito industrial, ¿cómo se proyecta el resto del mapa de Luján en términos productivos, empresariales y urbanísticos?

-RB: Creo que hoy tenemos muy bien definidos los usos del suelo. Incluso contamos con una plataforma pública llamada Luján 3D, donde cualquier persona puede consultar parcela por parcela todo el mapa del departamento y conocer qué usos están permitidos en cada lugar y qué actividades se desarrollan. Eso le brinda al inversor una herramienta muy útil y le permite tomar decisiones con mayor rapidez.

Y dentro de lo que ya está planificado, también somos muy abiertos a escuchar propuestas. La ordenanza de usos del suelo se construye con una visión de desarrollo del departamento, junto con concejales, especialistas y profesionales de distintas áreas. Pero siempre puede aparecer una propuesta superadora.

Por eso contamos con herramientas como los Proyectos Urbanos Especiales, que permiten analizar situaciones puntuales. Por ejemplo, si en algún sector alguien quiere desarrollar un edificio con mayor altura, puede compensarlo mediante la generación de espacios verdes u otros aportes para la comunidad. Creo que eso forma parte de la articulación público-privada.

La plataforma logística es un ejemplo muy claro de nuestra manera de gestionar esa articulación. De hecho, a fin de mes va a venir una comitiva del Consejo Federal de Inversiones, que tiene una diplomatura en logística, para conocer cómo trabajó Luján en este proyecto.

Van a reunirse con Esteban Allasino para entender cómo se estructuró este modelo de venta de tierras con obligaciones de inversión, plazos de ejecución y participación de distintos sectores. Esa es nuestra visión: construir en conjunto.

-Para cerrar: ¿cómo imaginan el Distrito Industrial dentro de diez años?

-FM: Lo imagino y lo sueño funcionando al 100% de su capacidad. Lo imagino con todos los servicios desarrollados, con más empresas instaladas y con toda la infraestructura que hoy todavía está en proceso de construcción.

Y si me permitís, quiero aprovechar para invitar a los empresarios de Luján y de toda la provincia a que se acerquen al parque industrial. Hay espacio para todos. No importa la actividad ni el tamaño de la empresa. Queremos que más empresas se radiquen acá y vamos a hacer todo lo posible para generar las condiciones que cada una necesite para desarrollarse.

-RB: Voy a decir algo muy parecido. Fabián tiene una empresa de segunda generación que tomó la decisión de trasladarse desde otro punto de Luján hacia este parque porque entendió hacia dónde iba el desarrollo. Además, él no solamente tiene una visión sobre el futuro del parque, sino que trabaja todos los días para construirlo.

Fabián integra el consorcio que administra el parque junto con la ingeniera Gabriela Frete, por parte de la Municipalidad, y otros empresarios. Por eso creo que tiene mucha más autoridad que yo para hablar sobre el futuro de esta zona. Así que comparto plenamente todo lo que dijo.

-FM: También quiero agradecer porque el consorcio, que está integrado por representantes del sector público y del sector privado, funciona muy bien. Trabajamos de manera conjunta y eso nos ha permitido llevar adelante muchas de las cosas que hoy tiene el parque industrial. Gran parte de lo que se logró fue gracias a esta articulación público-privada que venimos sosteniendo desde hace años y que ha dado muy buenos resultados.