La oposición insiste en la Emergencia Ambiental en toda Mendoza por desbordes en Los Corralitos

Senadores del Partido Justicialista (PJ) y de La Unión Mendocina (LUM), confluidos en el interbloque Encuentro Mendocino, presentaron un proyecto de ley para declarar la "Emergencia Ambiental y Sanitaria" en toda la provincia de Mendoza durante un año, a raíz de los problemas generados por los desbordes cloacales y la contaminación en el distrito de Los Corralitos, en Guaymallén.

La iniciativa, firmada por todos los senadores de Encuentro Mendocino (María Luz Llórens, Adriana Cano, Pedro Serra, Mauricio Sat, Luis Novillo, Flavia Manoni, Ariel Pringles y Marcos Quattrini), asegura que la situación ha alcanzado niveles "críticos" y requiere medidas excepcionales para reparar la infraestructura afectada, asistir a los damnificados y garantizar controles permanentes sobre el impacto ambiental y sanitario.

Lo curioso es que este proyecto ya fue presentado, con características similares, por los senadores Félix González y Cristina Gómez , aunque remitía la declaración de la Emergencia a la zona de Los Corralitos. Es importante marcar que la aparición de proyectos similares responden también a la interna que hay en el justicialismo, con un sector vinculado al kirchnerismo y otro al de los intendentes peronistas.

Los ocho senadores del interbloque Encuentro Mendocino posaron junto a los intendentes peronistas en la Legislatura.

Volviendo a los fundamentos del proyecto, el origen de la crisis se encuentra en "fallas estructurales por saturación y obstrucciones en el sistema de colectores cloacales máximos" que provocaron el afloramiento crónico de líquidos servidos sin tratar en la vía pública de distintos sectores de Los Corralitos.

Los legisladores remarcan que la "incapacidad operativa" para contener los efluentes derivó en el vuelco temporal de aguas cloacales sin tratamiento al Canal Pescara, una situación que "se prolongó por más de un año".

Ante esto, advirtieron que esta situación impactó "potencialmente a más de 500 hectáreas de producción hortícola", al existir riesgos de contaminación bacteriológica en las aguas utilizadas para riego.

Asimismo, recordaron que la emergencia ya fue reconocida mediante decretos municipales dictados por la comuna de Guaymallén, primero en 2025 y posteriormente ampliados durante este año ante la persistencia del problema.

Fondos para remediar los problemas

El artículo 1 de la propuesta declara la Emergencia Ambiental y Sanitaria por un año (prorrogable por un año más); mientras que el artículo 2 indica que los fondos provenientes de la multa aplicada por el Departamento General de Irrigación a Aysam, que fueron 100.000 Unidades Fiscales de Agua ($120 millones), serán destinados para "acciones de asistencia directa y remediación económica de las personas físicas y unidades de producción agrícola afectadas por el colapso del sistema de saneamiento en el distrito de Los Corralitos, dentro del marco de la emergencia y por el plazo dispuesto".

Además, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo, junto con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, Irrigación y Aysam, a ejecutar las siguientes medidas:

a) La reparación definitiva y ampliación estructural del megacolector troncal y las redes accesorias del departamento de Guaymallén.

b) La remediación biológica y ambiental del suelo y las napas freáticas afectadas.

c) La asistencia médica y epidemiológica integral a la población expuesta a riesgos biológicos.

La iniciativa también contempla un régimen excepcional de contrataciones para acelerar obras y servicios vinculados a la emergencia. No obstante, establece que todas las adjudicaciones deberán contar con dictámenes técnicos que justifiquen su necesidad y ser remitidas a Fiscalía de Estado para su revisión.

Comisión bicameral con presidencia opositora y hasta un "comité" de la Emergencia

El proyecto también incorpora un mecanismo de control legislativo mediante la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia, integrada por representantes de todos los bloques parlamentarios. La presidencia de ese cuerpo quedará en manos de un legislador de la oposición, tal como marca el artículo 10.

La comisión deberá recibir informes bimestrales sobre el avance de las obras cloacales, la ejecución de los recursos económicos y los resultados de los análisis bacteriológicos realizados en el Canal Pescara, en el agua destinada a riego y en los domicilios de las zonas afectadas.

Además, las máximas autoridades de Aysam y de los ministerios involucrados deberían comparecer ante el cuerpo legislativo cuando fueran convocadas.

Pero además crea un "Comité Interjurisdiccional de Emergencia Ambiental y Sanitaria de la Provincia de Mendoza (CIEAS-M), integrado por:

Un representante del Ministerio de Energía y Ambiente de la Provincia.

Un representante del Ministerio de Salud y Deportes.

Un representante del Departamento General de Irrigación

El Presidente del Directorio de AYSAM SAPEM.

El Intendente del Departamento afectado o el funcionario que éste designe en su representación.

Dos representantes de los vecinos

Dos representantes de organizaciones de productores agrícolas de los distritos afectados.

Entre sus funciones se destacan la supervisión de las obras, el monitoreo de la contaminación en aguas y suelos, y el seguimiento de posibles impactos sanitarios sobre la población.

El proyecto