El secreto de la cinta métrica: para qué sirven los números rojos y los extraños triángulos negros
El secreto de la cinta métrica reside en sus marcas rojas y negras, diseñadas para agilizar la construcción al señalar distancias cruciales para estructuras de madera. La cinta métrica es una herramienta clave.
Un objeto presente en todas las casas es la cinta métrica de color amarillo con números negros y rojos, distinción que ha generado una gran curiosidad. Los números de diferente color no son decorativos, sino que fueron pensados para ahorrarle tiempo a los constructores.
Los números negros no indican nada en especial, pero los rojos se encuentran cada 16 pulgadas porque en el sistema de construcción de bastidores de madera, muy común en Estados Unidos, los parantes de las paredes se colocan a esa distancia. Al marcarla en rojo, el operador no tiene que hacer cálculos mentales en la obra.
Otra marca en la cinta métrica que pasa desapercibida: los triangulos negros
Además de esas marcas, la cinta métrica suele tener unos pequeños triángulos negros cada 19,2 pulgadas. Esta es otra forma de facilitar el trabajo en las construcciones ya que sirve para estructuras que necesitan soportar un poco más de peso.
¿Qué son los parantes?
Los parantes, también conocidos como montantes, son los elementos verticales que forman el esqueleto de una pared. En pocas palabras son las columnas delgadas que sostienen todo el peso de la estructura y a las cuales se atornillan o clavan las placas de revestimiento.
En Argentina, el uso de los números rojos no es tan común porque se trabaja con el sistema decimal (centímetros y metros). Pero, muchas cintas que se comercializan mezclan escalas para que tanto ferreteros locales como internacionales puedan usarla.