El secreto de la cinta métrica: para qué sirven los números rojos y los extraños triángulos negros

El secreto de la cinta métrica reside en sus marcas rojas y negras, diseñadas para agilizar la construcción al señalar distancias cruciales para estructuras de madera. La cinta métrica es una herramienta clave.

El secreto de los números y los triángulos en la cinta métrica.

Un objeto presente en todas las casas es la cinta métrica de color amarillo con números negros y rojos, distinción que ha generado una gran curiosidad. Los números de diferente color no son decorativos, sino que fueron pensados para ahorrarle tiempo a los constructores.

Los números negros no indican nada en especial, pero los rojos se encuentran cada 16 pulgadas porque en el sistema de construcción de bastidores de madera, muy común en Estados Unidos, los parantes de las paredes se colocan a esa distancia. Al marcarla en rojo, el operador no tiene que hacer cálculos mentales en la obra.

cinta métrica- freepik Los números de color rojo en la cinta métrica indican las pulgadas. Archivo Otra marca en la cinta métrica que pasa desapercibida: los triangulos negros Además de esas marcas, la cinta métrica suele tener unos pequeños triángulos negros cada 19,2 pulgadas. Esta es otra forma de facilitar el trabajo en las construcciones ya que sirve para estructuras que necesitan soportar un poco más de peso.

¿Qué son los parantes? Los parantes, también conocidos como montantes, son los elementos verticales que forman el esqueleto de una pared. En pocas palabras son las columnas delgadas que sostienen todo el peso de la estructura y a las cuales se atornillan o clavan las placas de revestimiento.