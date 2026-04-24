Escándalo: una falsa médica trabajó durante meses en hospitales públicos de Chaco y ahora está prófuga

Una falsa médica , identificada como Liliana Mabel Ojeda , se desempeñó durante varios meses en las guardias de los hospitales de las ciudades de Quitilipi y Presidencia de la Plaza utilizando la matrícula de un profesional varón.

La mujer fue denunciada el miércoles tras las sospechas de sus compañeros por su "falta de capacitación" y actualmente se encuentra prófuga de la justicia. Fuentes consultadas aseguraron que varios pacientes fallecieron tras ser atendidos por la falsa doctora.

La mujer está denunciada por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título luego de confirmarse que trabajó durante meses como médica de guardia en hospitales del interior sin tener la formación ni la habilitación correspondiente.

La denuncia fue presentada este miércoles por el Director de la Región Sanitaria 2, Orlando Di Nubila, ante la Comisaría de la ciudad de Machagai.

Según la investigación, la falsa médica utilizó una matrícula profesional que pertenecía a un médico varón que ejerce en el sector privado.

Las alarmas se encendieron entre el personal de enfermería de los hospitales donde prestaba servicios. Los compañeros notaron una evidente falta de capacitación en procedimientos básicos; un hecho puntual ocurrió durante un operativo sanitario en un evento deportivo donde las enfermeras debieron intervenir para realizar suturas que la supuesta médica no sabía ejecutar.

Nueve partidas de defunción

La investigación del Ministerio de Salud Pública descubrió que el DNI de la mujer no coincidía con el registro de la matrícula que presentaba.

El director Di Nubila dijo que la falsa doctora llegó a firmar nueve partidas de defunción, lo que confirma que estuvo a cargo de pacientes que terminaron falleciendo bajo su supervisión.

La mujer, que habría comenzado a trabajar en el ámbito público en agosto del año pasado, aseguró ser de la provincia de Formosa y vivir en la provincia de Corrientes, pero los registros electorales indican que en las elecciones del 2025 votó en la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Según fuentes consultadas en esa ciudad se habría desempeñado previamente como cuidadora domiciliaria, haciéndose pasar por enfermera.

Desaparecida

La falsa médica actualmente se encuentra desaparecida y es buscada intensamente por las autoridades.

La causa fue derivada a la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, a cargo de Marcelo Soto. En paralelo, el Ministerio de Salud solicitó informes a los directores de los hospitales involucrados para determinar cómo fue contratada sin que se verificara previamente su documentación y su vínculo real con la administración pública.