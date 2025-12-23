Detuvieron a un falso médico que atendía pacientes en prisión domiciliaria: qué le secuestraron

La puerta blanca de una vivienda ubicada en Batalla del Pari al 600, en el barrio porteño de Villa Crespo , quedó sellada con fajas de clausura luego de un operativo judicial que puso fin a una actividad clandestina. En ese domicilio, un falso médico que cumplía prisión domiciliaria continuaba atendiendo pacientes y ofreciendo tratamientos estéticos.

La intervención fue el cierre de una investigación iniciada a partir de una denuncia por presunta mala praxis. Gracias a esa presentación, la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal desarrolló tareas encubiertas y analizó publicaciones en redes sociales, donde el imputado promocionaba servicios de estética y medicina regenerativa. Esas prácticas coincidían con las que habían motivado una condena judicial dictada en 2024.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24 ordenó el allanamiento del inmueble. Al ingresar, los efectivos encontraron al sospechoso con un delantal médico azul y rodeado de insumos, medicamentos y equipos utilizados en procedimientos estéticos. La verificación posterior en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino confirmó que no contaba con título ni matrícula habilitante para ejercer la medicina.

Durante el procedimiento se secuestraron más de 250 jeringas, 150 agujas hipodérmicas y pericraneales, 110 frascos y ampollas medicinales , varios de ellos vencidos. También se incautaron anestésicos, esteroides, hormonas, vitaminas y preparados sin identificación sanitaria , además de diez cajas con medicamentos y soluciones inyectables .

El listado incluyó seis equipos y máquinas de uso médico y estético , entre ellos aparatos de presoterapia, radiofrecuencia, electromedicina, estimulación y equipamiento facial y corporal . A esto se sumaron macrogoteros, llaves de tres vías, apósitos, gasas, sondas, vendas, descartadores patogénicos y material de bioseguridad .

falso medico II Así fue el operativo en el domicilio del falso médico. Foto: X.

Los oficiales también secuestraron documentación manuscrita con datos de supuestos pacientes y tratamientos realizados, dos sellos, tres teléfonos celulares y cuatro computadoras. Mientras se realizaba el arqueo de los elementos, varias personas se presentaron en el domicilio y afirmaron tener turnos asignados. Todas fueron identificadas para una eventual citación judicial.

El magistrado dispuso comunicar la situación de flagrancia a la Unidad Fiscal Norte, que ordenó la detención del involucrado por ejercicio ilegal de la medicina y su traslado a una alcaidía de la Policía de la Ciudad. Además, se dispuso el secuestro de todos los elementos hallados y la clausura del inmueble.

El hombre estaba cumpliendo su condena a prisión domiciliaria

Según consta en la causa, los antecedentes del detenido se remontan a más de 12 años atrás, cuando comenzó a ofrecer servicios de estética y tratamientos regenerativos en el barrio de Belgrano. Tras distintas investigaciones, en 2024 recibió una condena a un año de prisión domiciliaria, beneficio otorgado por motivos de salud. La denuncia reciente y las pruebas reunidas permitieron establecer que la actividad nunca se interrumpió, lo que derivó en esta nueva intervención judicial.