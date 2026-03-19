"Se la llevaron": las angustiantes declaraciones de la mamá de la nena desaparecida en Cosquín

La ciudad de Cosquín atraviesa un angustiante momento luego de que trascendiera la desaparición de una nena de dos años, identificada como Esmeralda Marisa Pereyra López. En las últimas horas, Tania López, su madre, expresó el momento de dolor que atraviesa la familia: "La verdad no sé qué pasó con mi hija, para mí se la han llevado", dijo.

Esmeralda fue vista por última vez alrededor de las 14:30 en su domicilio particular del barrio San José Obrero. Ante el riesgo inminente, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía , un mecanismo de emergencia para coordinar la búsqueda inmediata de menores desaparecidos en situaciones de alto peligro.

Tania relató cómo reaccionó cuando se dio cuanta que la nena no estaba : "Empecé a desesperarme, empecé a gritarle a mis vecinos para que me ayudaran desesperada. Por suerte todos me ayudaron. Mi papá recién llegaba de trabajar", explicó.

Asimismo, indicó que ella y sus hijos viven en un descampado, en la casa de sus padres, y descartó la creencia de que Esmeralda hubiera sufrido un accidente por falta de vigilancia. “Nosotras siempreestuvimos pendientes de mi hija, es imposible que me digan a mí que yo la descuidé. Fue un segundo”, manifestó en diálogo con TN.

En la comunidadapuntaron contra un circo que funcionaba a pocas cuadras. Sobre este dato, la mamá de Esmeralda explicó que su hija desapareció a las 14:30, y dos horas más tarde, se desarmó la carpa donde se realizaba el espectáculo, lo que incrementó las sospechas del círculo familiar.

“Los vecinos me están diciendo que mi hija está en ese circo, pero yo no puedo hacer nada. La policía me dice que ya están ahí investigando pero que no vieron nada sospechoso, pero a mí me gustaría ir y verlo yo también. No me dejan hacer nada, no me he movido de mi casa”, comentó.

El dolor de la madre de la nena desaparecida: "Yo solo quiero a mi hija"

La mujer también explicó que a pesar de sus esfuerzos por intervenir y colaborar en la búsqueda, las autoridades le pidieron que permanezca en su casa. “Me dijeron que me quede tranquila, que me relaje, que ellos están haciendo su trabajo”.

Finalmente, en medio de la desesperación, Tania se quebró y expresó unas dolorosas palabras: “Yo soy una mujer que labura por mis hijos y busco lo mejor siempre para los dos. Que me pase esto es muy injusto. Yo lo único que quiero es a mi hija. Nada más, quiero a mi hija.

¿Cómo colaborar con la búsqueda?

Se solicita a la comunidad máxima prudencia con la información circulante y reportar cualquier dato relevante de manera inmediata. Los canales oficiales habilitados son:

Línea 134: (Denuncias anónimas del Ministerio de Seguridad de la Nación).

911: Emergencias policiales.

Sede policial: Acercarse a la comisaría más cercana.

La Alerta Sofía implica la difusión masiva de la imagen de Esmeralda en redes sociales, medios de comunicación y dispositivos móviles en todo el país, con el fin de que cualquier persona que pueda haberla visto dé aviso urgente a las autoridades.

Características físicas de Esmeralda

Las autoridades solicitan a la población difundir los rasgos particulares de la niña para facilitar su identificación: