Alerta Sofía en Córdoba: Desesperada búsqueda de Esmeralda, la nena de 2 años desaparecida en Cosquín

La provincia de Córdoba se encuentra en estado de conmoción tras la desaparición de Esmeralda Pereyra López , una niña de apenas 2 años de edad, vista por última vez el miércoles 18 de marzo. Ante el riesgo inminente, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía , un mecanismo de emergencia para coordinar la búsqueda inmediata de menores desaparecidos en situaciones de alto peligro.

Según informaron fuentes judiciales, Esmeralda fue vista por última vez alrededor de las 14:30 en su domicilio particular del barrio San José Obrero, en la localidad de Cosquín . Desde ese momento, se perdió todo rastro de la menor, lo que motivó una denuncia inmediata y el inicio de un despliegue policial sin precedentes en la zona.

La investigación está centralizada en la Fiscalía de Instrucción de 2do turno de Cosquín , bajo la dirección de la Dra. Silvana Pen , quien coordina las tareas en el terreno junto a fuerzas provinciales y federales.

Las autoridades solicitan a la población difundir los rasgos particulares de la niña para facilitar su identificación:

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , confirmó que el operativo cuenta con una magnitud de 104 personas trabajando en turnos rotativos para no interrumpir la búsqueda durante la madrugada.

“Estamos trabajando sobre todas las hipótesis posibles. Se están utilizando drones con visión nocturna y se mantiene el rastrillaje por el río con personal del DUAR y Bomberos Voluntarios”, detalló Quinteros en diálogo con Telenoche.

El radio de búsqueda se concentra actualmente a unos 400 metros del cauce del río, cubriendo zonas de vegetación espesa y terrenos linderos al domicilio de la familia. Además, se mantiene una comunicación constante con el Sistema Federal de Búsqueda (SIFEBU) y el equipo de PROTEX.

¿Cómo colaborar con la búsqueda?

Se solicita a la comunidad máxima prudencia con la información circulante y reportar cualquier dato relevante de manera inmediata. Los canales oficiales habilitados son:

Línea 134: (Denuncias anónimas del Ministerio de Seguridad de la Nación).

911: Emergencias policiales.

Sede policial: Acercarse a la comisaría más cercana.

La Alerta Sofía implica la difusión masiva de la imagen de Esmeralda en redes sociales, medios de comunicación y dispositivos móviles en todo el país, con el fin de que cualquier persona que pueda haberla visto dé aviso urgente a las autoridades.