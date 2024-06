Qué es la "Alerta Sofía", el sistema que se aplica en la búsqueda de Loan Peña

Se cumplen ocho días de búsqueda de Loan Peña, el niño de 5 años del que nada se sabe desde el jueves 13 de junio, cuando salió a recolectar naranjas en un paraje rural del municipio 9 de Julio, a 175 kilómetros al sur de la capital de la provincia de Corrientes.

A pesar de los rastrillajes en la zona donde se lo vio por última vez, y en el que participan más de efectivos policiales y bomberos voluntarios, aún no se tienen pruebas que muestren qué pudo haber ocurrido con el pequeño.

Es así que hace ya varios días que el Ministerio de Seguridad de la Nación emitió la Alerta Sofía, para difundir la imagen del niño y facilitar su localización.

¿De qué se trata esta herramienta creada en marzo de 2019?

El programa Alerta Sofía tiene por objetivo tener una mejor coordinación de la búsqueda a nivel nacional de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, cuya vida se encuentra en un "alto riesgo inminente". Así lo explica el portal web del Ministerio de Seguridad de la Nación. Se trata de un sistema de alerta de emergencia rápida que requiere el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil.

"Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera. Para su implementación a nivel internacional, se cuenta con el apoyo de Facebook y el Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC)".

El sábado pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso la Alerta Sofía para dar con el pequeño Loan Peña.

La alerta debe solicitarla la autoridad judicial a cargo de la investigación, de acuerdo a los requisitos establecidos en el programa y se deben cumplir con determinados requisitos:

que la persona desaparecida sea una niña, niño o adolescente (menor de 18 años de edad);

que exista una denuncia oficial;

que el caso sea comunicado al SIFEBU;

que se encuentre en curso una investigación penal que verifique que la desaparición se vincula con una privación ilegítima de la libertad y/o que haya descartado hipótesis alternativas para localizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente;

y que el caso sea de "Alto Riesgo Inminente".

Además, los criterios para la determinación de esta situación son:

que hayan pasado menos de 72 horas de la desaparición; que la persona desaparecida sea discapacitada;

que haya presencia de adultos relacionados con la desaparición;

que se haya dado una situación atípica;

que se evidencie un contexto de violencia; que la niña, niño o adolescente precise medicamentos, entre otros.

que se cuente con información precisa, suficiente y relevante para difundir públicamente la búsqueda, para que la ciudadanía coopere en la localización de la niña, niño o adolescente desaparecida y/o del/de la/s responsable/s de su desaparición.

que la difusión pública de la información relacionada a la desaparición no sea perjudicial para la integridad de la niña, niño o adolescente;

y que el requerimiento de activación debe estar expresamente suscripto por la autoridad judicial.

El Caso Sofía

La Alerta Sofía lleva ese nombre en base a un reconocido caso de desaparición que ocurrió en el 2008 en la provincia de Tierra del Fuego. Sofía Herrera desapareció a la edad de 3 años el 28 de septiembre de 2008 en un camping en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Su caso dio origen a la Alerta Sofía.

Días atrás, su mamá, María Elena Delgado, expresó la angustia que le genera que el país se encuentre conmocionado por la búsqueda de Loan Peña en la provincia de Corrientes.

"Es lo peor que te puede pasar porque es algo que no tiene cierre, una no puede vivir tranquila porque al no saber qué pasó con mi hija. No tenés una respuesta y todo el tiempo estás pensando. No hay un duelo. Es algo que nunca se termina, es la incertidumbre todos los días", manifestó Elena.

La mamá de Sofía Herrera contó que están "esperando una actualización del rostro de Sofi, que la va a hacer un perito dibujante de la Policía Bonaerense porque la verdad que no hay herramientas en el país como para hacer el rostro con inteligencia artificial".

El objetivo es continuar con la búsqueda hasta saber qué ocurrió con la niña desaparecida en Tierra del Fuego.