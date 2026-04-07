Un alumno de 17 años llevó un arma cargada a su escuela y terminó detenido

Un grave episodio encendió las alarmas en una escuela secundaria de la ciudad de Tucumán cuando un adolescente de 17 años fue detenido por las autoridades tras ingresar al establecimiento con un arma de fuego cargada dentro de su mochila.

El hecho ocurrió en el colegio El Salvador, ubicado en la intersección de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación, en la capital tucumana. Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, obreros que realizaban trabajos de construcción de una pileta en el predio observaron una situación sospechosa y dieron aviso a las autoridades del establecimiento.

A partir de esa advertencia, el personal escolar activó el protocolo de seguridad para este tipo de casos. Los responsables de la institución retiraron del aula a los compañeros del estudiante, que cursaba cuarto año, división B, y dejaron al joven señalado dentro del salón mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar tras el llamado del colegio. Los agentes ingresaron al establecimiento, redujeron al adolescente y revisaron sus pertenencias.

En la mochila encontraron un arma de fuego que tenía seis balas en su interior, lo que confirmó la gravedad de la situación y motivó la inmediata intervención de las autoridades policiales.

Tras el hallazgo, los efectivos se comunicaron con el padre del estudiante para informarle lo sucedido. De acuerdo con lo que trascendió, el hombre se presentó en el establecimiento y explicó que el arma había sido entregada a su hijo por uno de sus hermanos, aunque por el momento no se logró determinar cuál era el motivo ni con qué intención el joven la había llevado al colegio.

Otro dato que surgió durante el procedimiento es que el padre había concurrido al establecimiento el día anterior para mantener una reunión con autoridades escolares debido a episodios de indisciplina protagonizados por el mismo alumno.

Finalmente, el adolescente fue retirado del lugar por la policía junto con su padre, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho.