El fentanilo hallado en el departamento del enfermero muerto era del laboratorio de García Furfaro

La investigación por la muerte del enfermero Eduardo Bentancourt, hallado sin vida en un departamento del barrio porteño de Palermo , sumó en las últimas horas un elemento que podría conectar el caso con la causa judicial por el fentanilo contaminado.

Entre los medicamentos secuestrados por los investigadores en la vivienda de Fray Justo Santa María de Oro al 2400, se identificaron ampollas de fentanilo-citrato inyectable de 0,05 mg del laboratorio HLB Pharma Group SA, vinculado al empresario Ariel García Furfaro.

Las imágenes tomadas durante el procedimiento policial muestran varias ampollas sobre una mesada de granito, entre ellas al menos tres del potente opioide. Ese detalle llamó la atención de los investigadores porque ese producto fue prohibido en todo el país por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) hace casi un año.

Bentancourt, de 44 años y oriundo de Gualeguaychú, fue encontrado muerto el 3 de abril. En el lugar, la Policía secuestró además tres teléfonos celulares, documentación personal, tarjetas, una jeringa y una gran cantidad de ampollas con distintos fármacos utilizados en ámbitos hospitalarios.

Entre las sustancias halladas había propofol, lidocaína, dipirona, hioscina, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metoclopramida, diazepam, ketorolac, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina, succinilcolina, fentanilo y difenhidramina.

Justamente esta última droga —un antihistamínico— también aparece en una ampolla perteneciente al laboratorio de García Furfaro, uno de los procesados en la causa que investiga el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

Fentanilo prohibido desde 2025

El 13 de mayo de 2025, la ANMAT prohibió en todo el territorio nacional el uso, la comercialización y la distribución de “Fentanilo HLB / Citrato de Fentanilo 0,05 mg/ml, solución inyectable”.

La medida se adoptó luego de que el Hospital Italiano de La Plata detectara un desvío de calidad en ese medicamento tras registrar un brote bacteriano vinculado a Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia picketti, microorganismos asociados a casos graves en pacientes.

Las autoridades sanitarias indicaron entonces que los afectados habían recibido dosis del fentanilo elaborado por HLB Pharma Group.

A partir de ese hallazgo, se inició una investigación judicial que busca determinar el posible vínculo entre el medicamento adulterado y más de un centenar de muertes registradas en distintas instituciones de salud.

Un decomiso ordenado por la Justicia

En el marco de esa causa, la ANMAT dispuso además el retiro del mercado y el recupero de los lotes del producto, lo que implicó que hospitales, clínicas y droguerías informaran si habían adquirido ese fármaco para proceder a su decomiso.

La presencia de ampollas del mismo laboratorio en el departamento del enfermero ahora abre nuevos interrogantes para los investigadores.

Una de las preguntas que se plantean es cuándo llegaron esas ampollas al domicilio: si fue antes de la prohibición sanitaria o si ingresaron después, lo que podría indicar fallas en el proceso de retiro y control del medicamento ordenado por la Justicia.

Mientras tanto, la causa por la muerte de Bentancourt continúa en investigación y busca determinar si su fallecimiento guarda relación con el consumo o manipulación de algunas de las sustancias halladas en el lugar.