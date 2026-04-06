Qué reveló la autopsia al cuerpo del enfermero que encontraron muerto en Palermo

En medio del escándalo por las “Fiestas del propofol”, un enfermero de 44 años, identificado como Eduardo Bentancourt , fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo . En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo del enfermero.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la muerte se produjo como consecuencia de una “ cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar ”. Además, el informe forense indica que el cuerpo presentaba una venopuntura con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho .

A su vez, se estableció que el enfermero se encontraba en posición sentada al momento de su muerte y que padecía una patología cardiovascular preexistente . De acuerdo al informe, se produjo entre tres y cinco días previos a la autopsia.

El viernes pasado, cerca de las 16.10, la Policía ingresó al domicilio de Bentancourt, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre que no respondía a los llamados. A su vez, la hermana del damnificado se hizo presente en el departamento y manifestó que desde el 30 de marzo no lograba contactarlo.

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron al enfermero de 44 años sentado en una silla del comedor, sin signos vitales.

Qué encontraron en el departamento del enfermero

Según le detallaron a MDZ fuentes cercanas al caso, en el domicilio se encontraron drogas varias, tres teléfonos celulares, ampolletas, una jeringa y guantes de látex.

Enfermero Palermo fentanilo propofol Los medicamentos que hallaron en el departamento del enfermero. Policía de la Ciudad

Entre los medicamentos secuestrados se encuentran: propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metoclopramida, diazepam, keterolac, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina.

En estos momentos, la causa se encuentra en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser.