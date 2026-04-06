Propofol, fentanilo y más: qué encontraron en el departamento del enfermero hallado muerto en Palermo

En medio del escándalo por las "Fiestas del propofol", hallaron muerto a un enfermero con un arsenal de drogas en su casa.

En medio del escándalo por las “Fiestas del propofol”, un enfermero de 44 años, identificado como Eduardo Bentancourt, fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo. Allí, la Policía de la Ciudad encontró una extensa lista de fármacos anestésicos y sedantes.

Qué encontraron en el departamento del enfermero Según le detallaron a MDZ fuentes cercanas al caso, en el domicilio se encontraron drogas varias, tres teléfonos celulares, ampolletas, una jeringa y guantes de látex.

Según trascendió, entre los medicamentos secuestrados se encuentran: propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metoclopramida, diazepam, keterolac, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina.

Enfermero Palermo fentanilo propofol Los medicamentos que hallaron en el departamento del enfermero. Policía de la Ciudad El trágico hallazgo El viernes pasado, cerca de las 16.10, la Policía ingresó al domicilio de Bentancourt, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre que no respondía a los llamados. A su vez, la hermana del damnificado se hizo presente en el departamento y manifestó que desde el 30 de marzo no lograba contactarlo.

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron al enfermero de 44 años sentado en una silla del comedor, sin signos vitales.