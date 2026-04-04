Misterio en Palermo: quién era la nueva víctima del propofol

El enfermero Eduardo Bentancourt, de 44 años y oriundo de Gualeguaychú, fue hallado muerto en un departamento del barrio porteño de Palermo . El cuerpo estaba en una silla del comedor y rodeado de ampollas de medicamentos hospitalarios, en un caso que se investiga como muerte dudosa.

El hallazgo se produjo este viernes en un departamento ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, en la Ciudad de Buenos Aires. La intervención policial se dio luego de un llamado al 911 realizado por familiares que no lograban comunicarse con Bentancourt desde hacía varios días.

Según informaron fuentes del caso, la hermana de la víctima, residente en Gualeguaychú, decidió viajar a Buenos tras no obtener respuesta desde el lunes previo. Al llegar al lugar, junto a efectivos de la Policía de la Ciudad y con la colaboración de la locataria que facilitó una copia de la llave, ingresaron al inmueble y encontraron el cuerpo sin vida.

La escena generó preocupación entre los investigadores. Bentancourt estaba sentado en una silla del comedor, sin signos vitales, y a su alrededor había más de 50 ampollas de distintos medicamentos de uso hospitalario, además de jeringas, guantes de látex y tres teléfonos celulares.

Entre las sustancias encontradas se identificaron propofol , fentanilo, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metoclopramida, diazepam, ketorolac, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina, entre otros fármacos.

drogas secuestradas en el departamento del enfermero foto TN Las ampollas de distintas drogas encontradas por la Policía de la Ciudad en el departamento del occiso.

Esa cantidad superlativa de dosis de drogas que hallaron en el domicilio del fallecido enciende las alarmas, ya que, hasta donde se sabe, Betancourt no tenía trabajo. A raíz de esto, se investiga si este formaba parte de alguna red de distribución ilegal de fármacos como la que reveló el escándalo de las fiestas de propofol.

Quién era el enfermero encontrado muerto en Palermo

El enfermero muerto tenía 44 años, era oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, y se había mudado hacía aproximadamente un mes a la Ciudad de Buenos Aires en busca de oportunidades laborales.

De acuerdo con su perfil profesional, había cursado la carrera de enfermería en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde, en su ciudad natal.

Tras conocerse la noticia, allegados y colegas comenzaron a despedirlo en redes sociales con mensajes de dolor y sorpresa ante lo ocurrido. En uno de los mensajes difundidos, una amiga expresó la dificultad de asimilar la pérdida y destacó el vínculo personal y profesional que mantenían.

Investigación en curso

Todos los elementos hallados en el departamento quedaron bajo resguardo judicial y serán peritados en el marco de la causa. La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, encabezada por el fiscal Carlos Alberto Vasser.

Por el momento, el expediente se tramita bajo la figura de averiguación de muerte dudosa. Las autoridades buscan determinar si Bentancourt se encontraba solo al momento del fallecimiento y cuáles fueron las circunstancias exactas que derivaron en su muerte.