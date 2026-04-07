Tiros al aire y una moto incendiada: así fue la despedida tumbera a un joven de 19 años

Un joven de 19 años murió en Neuquén tras un disparo accidental y su despedida tumbera quedó registrada en un impactante video.

La "despedida" a este joven asesinado se dio en plena luz del día en Neuquén.

La secuencia se dio a plena luz del día en la provincia de Neuquén, en Valentina Sur, donde un grupo de jóvenes se reunió para despedir a Kevin Nicolás Mergola, un jóven de 19 años que falleció este fin de semana luego de recibir un disparo accidental.

El ritual conocido como "despedida tumbera" incluyó cortes con una moto, mientras se tiraba alcohol a la rueda, una moto prendida fuego y varios jóvenes disparando al aire. En un momento del video difundido se puede incluso observar a uno de ellos disparando con dos armas al mismo tiempo.

La muerte del joven de 19 años en Neuquén Despedida tumbera Neuquén La muerte de Nicolás Mergola se dio después de recibir dos disparos, en su mano y en el pecho, por parte de una joven de 15 años, que habría sido "accidental". El joven fue llevado al Hospital Bouquet Roldán en la capital neuquina y luego al Castro Rendón, donde finalmente falleció.