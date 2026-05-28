Nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf: qué resultados dio la búsqueda por el crimen de Diego Fernández Lima

Las excavaciones realizadas este jueves en la casa de Cristian Graf , investigado por el crimen de Diego Fernández Lima , finalizaron sin resultados positivos. Los trabajos se llevaron adelante en una vivienda ubicada en la Ciudad de Buenos Aires luego de que un georradar detectara una anomalía en el terreno.

Del operativo participaron efectivos de Gendarmería, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense y personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. Las tareas comenzaron durante la mañana y concluyeron cerca de las 13.

Según explicó Érica Nyczypor, integrante de la defensa de Graf, no se encontraron restos biológicos humanos ni objetos relacionados con la investigación . “Solo aparecieron fragmentos de caños, cerámicas y material biológico animal, pero nada de relevancia para la causa ”, indicó.

La zona inspeccionada correspondía al sector lindero a la medianera derecha del patio trasero, donde se excavó a unos 50 centímetros de profundidad. La supuesta anomalía detectada por el georradar terminó siendo el tronco de un árbol antiguo que había permanecido enterrado en la propiedad.

Desde el entorno de la familia Graf señalaron que atraviesan el proceso con tranquilidad y aseguraron que continúan colaborando con la Justicia para esclarecer lo sucedido.

Caso Diego Fernández Lima

El caso Fernández Lima volvió a tomar notoriedad en mayo de 2025, cuando fueron hallados restos óseos enterrados en un chalet del barrio porteño de Coghlan, más de cuatro décadas después de la desaparición del adolescente.

Diego Fernández Lima había sido visto por última vez el 26 de julio de 1984, cuando salió de su casa en Villa Urquiza. Durante años, la investigación permaneció prácticamente paralizada debido a que inicialmente se consideró una posible fuga voluntaria.

En paralelo, en los últimos días surgieron nuevos testimonios que podrían aportar datos sobre el homicidio. Uno de los testigos aseguró haber escuchado años atrás un relato sobre un joven asesinado y enterrado en un jardín, mientras que otra persona vinculada a esa conversación dijo no recordar detalles concretos, aunque reconoció que el hombre acostumbraba relatar historias del pasado.