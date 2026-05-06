Hipertensión arterial pulmonar: puede tardar más de dos años en detectarse

La hipertensión arterial pulmonar ( HAP ) es una enfermedad poco frecuente que puede demorar más de dos años en diagnosticarse . En el marco del Día Mundial de la HAP , especialistas advierten sobre la importancia de reconocer sus síntomas a tiempo y destacan avances en nuevas terapias.

Esta enfermedad afecta principalmente a mujeres adultas jóvenes y presenta un diagnóstico tardío debido a que sus síntomas iniciales (cansancio al subir escaleras o falta de aire) suelen confundirse con otras patologías más frecuentes.

En América Latina, se estima que entre 4.000 y 15.000 personas viven con esta enfermedad . Más del 70% de los pacientes son mujeres, una tendencia que también se replica en Argentina.

La hipertensión arterial pulmonar se produce cuando los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón hacia los pulmones se estrechan, dificultando el flujo y obligando al corazón a trabajar más.

Con el tiempo, este sobreesfuerzo puede debilitar el corazón y derivar en complicaciones graves. Se trata de una enfermedad seria, con una tasa de mortalidad estimada del 21% a tres años.

Uno de los mayores desafíos es que los síntomas iniciales son inespecíficos y similares a otras enfermedades respiratorias o cardíacas. Entre los más comunes se encuentran:

Falta de aire al realizar actividad física

Cansancio persistente

Palpitaciones

Mareos

Hinchazón en miembros inferiores

En etapas tempranas, estos síntomas suelen aparecer solo durante el esfuerzo físico, lo que lleva a subestimarlos. “El desafío en el diagnóstico de la HAP se da en tres niveles: la sospecha, la detección y la confirmación. Al tratarse de síntomas inespecíficos, muchas veces no se la tiene en cuenta”, explicó Jorge Caneva, especialista de la Fundación Favaloro.

Diagnóstico erróneo de hipertensión arterial pulmonar

Según relevamientos regionales, más de la mitad de los pacientes recibe inicialmente un diagnóstico erróneo. En Argentina, esta cifra alcanza el 57%. Entre las confusiones más habituales figuran asma, neumonía, EPOC u otras afecciones cardíacas o respiratorias.

Además, el registro argentino RECOPILAR indica que el 69% de los pacientes ya se encontraba en estadios avanzados al momento del diagnóstico.

Esta demora impacta directamente en el pronóstico: cuanto más tarde se detecta, más limitadas son las opciones terapéuticas y mayor el deterioro en la calidad de vida.

Nuevos tratamientos para la hipertensión arterial pulmonar

Hasta hace pocos años, los tratamientos disponibles se enfocaban en aliviar los síntomas y mejorar la circulación sanguínea, sin actuar directamente sobre el origen de la enfermedad. Sin embargo, hacia fines de 2024 se aprobó una nueva opción terapéutica para adultos con HAP, marcando un avance relevante en el abordaje de esta patología.

“Hoy contamos con una terapia que actúa sobre el mecanismo de la enfermedad. Pero para que estos avances tengan impacto real, el diagnóstico debe llegar a tiempo”, señaló Caneva.

El tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar requiere un enfoque multidisciplinario que combine cardiología y neumonología, junto con estudios diagnósticos como ecocardiogramas, pruebas respiratorias y cateterismo cardíaco. En este sentido, los especialistas destacan la importancia de la derivación temprana a centros especializados.

En el marco del Día Mundial de la HAP, que se conmemora cada 5 de mayo, se refuerza la necesidad de visibilizar esta enfermedad poco frecuente, que en Argentina está contemplada dentro de la Ley Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, garantizando el acceso a tratamientos.