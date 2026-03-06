En Vivo
En vivo: Franco Colapinto disputa la FP3 del Gran Premio de Australia
Franco Colapinto vuelve a salir al circuito del Albert Park para afrontar la tercera y última sesión de entrenamientos libres en Melbourne previo a la qualy.
Franco Colapinto vuelve a salir al circuito del Albert Park para afrontar la tercera y última sesión de entrenamientos libres en Melbourne previo a la qualy.
Luego de un primer día complicado dado que finalizó 16° y 18° en las primeras dos prácticas libres, Franco Colapinto vuelve a subirse al A526 para disputar la tercera y última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Australia. El pilarense saldrá al Albert Park de Melbourne a las 22:30 (hora de Argentina) y allí buscará mejorar su rendimiento y mostrar un buen ritmo de cara a la qualy (2:00 del sábado) y la carrera del domingo (1:00).