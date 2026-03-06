Presenta:
Colapinto disputa la FP3 del GP de Australia.
En Vivo

En vivo: Franco Colapinto disputa la FP3 del Gran Premio de Australia

Franco Colapinto vuelve a salir al circuito del Albert Park para afrontar la tercera y última sesión de entrenamientos libres en Melbourne previo a la qualy.

MDZ Deportes

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3 del GP de Australia

Live Blog Post

Faltan pocos minutos para el inicio de la FP3

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2030091058277699698&partner=&hide_thread=false

Archivado en

Te recomendamos