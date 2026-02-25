Fórmula 1: quiénes son los pilotos de reserva de cada equipo en 2026

En una categoría donde los márgenes son mínimos, ningún detalle queda librado al azar. La planificación de los equipos de Fórmula 1 no solo contempla el rendimiento de sus pilotos titulares, sino también la necesidad de contar con reemplazos inmediatos ante cualquier imprevisto físico o deportivo.

Los pilotos de reserva cumplen una función cada vez más relevante: no solo están disponibles para competir, sino que participan activamente en simuladores, desarrollo técnico y sesiones de práctica. En muchos casos, son parte del futuro de las propias escuderías.

Para la temporada 2026, los equipos presentan combinaciones variadas entre jóvenes promesas y nombres con pasado en la categoría, en un equilibrio que busca garantizar respuestas rápidas sin perder competitividad.

En McLaren, el italiano Leonardo Fornaroli se posiciona como una de las grandes apuestas tras sus logros en categorías formativas. Su rol estará vinculado tanto al simulador como a posibles participaciones oficiales.

A su lado seguirá Pato O'Ward, quien combina su actividad en IndyCar con colaboraciones recurrentes en el equipo británico.

En Mercedes, la estructura es más definida: Fred Vesti asume como único piloto de reserva, consolidando su lugar tras varios años dentro del programa junior.

Red Bull, Ferrari y Williams: experiencia como respaldo

La estructura de Red Bull Racing mantiene dentro de su órbita a Yuki Tsunoda, quien pasa a cumplir funciones de reserva con la ventaja de su experiencia reciente como titular. En Ferrari, el rol recae nuevamente en Antonio Giovinazzi, una figura habitual en la estructura de Maranello que aporta conocimiento técnico y rodaje.

Tsunoda habló sobre su fuerte accidente en la qualy del GP de Imola. Foto: Instagram Tsunoda pasó de ser titular en la Fórmula 1 2025 a piloto de reserva este año. Foto: Instagram

Por su parte, Williams impulsa a Luke Browning, quien da un paso adelante tras destacarse en la Fórmula 2.

Racing Bulls y Aston Martin

El equipo Racing Bulls contará con más de una opción disponible. Además de Tsunoda, aparece Ayumu Iwasa, con experiencia en programas de desarrollo y títulos recientes en Japón.

En Aston Martin, la estructura combina proyección y experiencia: Jak Crawford se suma como apuesta a futuro, mientras que Stoffel Vandoorne ofrece respaldo con trayectoria en la categoría y títulos en otras disciplinas.

Haas, Alpine, Audi y Cadillac

En Haas, la dupla de reserva estará compuesta por Jack Doohan y Ryo Hirakawa, dos perfiles distintos que aportan experiencia tanto en F1 como en resistencia.

doohan haas Jack Doohan, de Alpine a Haas. X @HaasF1Team

Alpine opta por una estructura joven con Paul Aron y Kush Maini, ambos enfocados en seguir creciendo dentro del programa.

A diferencia del resto, Audi todavía no confirmó quién ocupará ese rol en su debut como constructor. Por último, Cadillac se inclina por Zhou Guanyu, quien aporta experiencia reciente en la categoría para un proyecto que inicia su camino.