Racing encontró DT y cerró a Vojvoda como reemplazante de Gustavo Costas

Juan Pablo Vojvoda alcanzó un acuerdo con la dirigencia y será el encargado de conducir a Racing en la segunda parte de la temporada.

El exentrenador del Santos firmará un contrato por un año con Racing.

Racing ya tiene nuevo entrenador. Luego de la salida de Gustavo Costas y de una extensa búsqueda que incluyó negociaciones con otros candidatos, la dirigencia de la Academia cerró la llegada de Juan Pablo Vojvoda, quien asumirá el desafío de conducir al equipo en el segundo semestre del año.

El técnico cordobés, de 51 años, llegó a un acuerdo con el club y solo resta la firma del contrato para oficializar su desembarco. Antes de avanzar definitivamente por Vojvoda, Racing realizó un último intento por Nicolás Diez, pero Argentinos Juniors se mantuvo firme en su decisión de no desprenderse de su entrenador.

Vojvoda, el elegido tras la salida de Costas Diego Milito y Gustavo Costas Racing Gustavo Costas fue despedido de Racing por el presidente Diego Milito. @RacingClub Las conversaciones entre Vojvoda y la dirigencia avanzaron rápidamente luego de una reunión encabezada por Sebastián Saja, director deportivo de la institución. El encuentro dejó buenas sensaciones en ambas partes y terminó de inclinar la balanza a favor del exentrenador de Santos.

Su último trabajo fue justamente en el conjunto brasileño, donde dirigió durante algo más de seis meses. Antes había construido una etapa histórica en Fortaleza, club en el que permaneció cuatro años y conquistó cinco títulos, convirtiéndose en el entrenador más longevo de la institución.

Un perfil ofensivo para la Academia Admirador de Marcelo Bielsa y reconocido por su propuesta ofensiva, intensa y vertical, Vojvoda suele utilizar distintos sistemas tácticos, aunque el 4-2-3-1 aparece como su esquema preferido. Su flexibilidad táctica fue uno de los aspectos que más valoró Racing durante la búsqueda del sucesor de Costas.