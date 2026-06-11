El Mundial 2026 arrancó con memes: las redes estallaron tras la inauguración en México y sus inesperados protagonistas
La ceremonia de apertura generó una ola de comentarios, bromas y cuestionamientos entre miles de espectadores alrededor del mundo.
El Mundial 2026 comenzó oficialmente con la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de México, la primera de las tres presentaciones preparadas por la FIFA para marcar el inicio del torneo que comparten México, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, más allá del despliegue artístico y la presencia de reconocidas figuras de la música internacional, gran parte de la conversación posterior se trasladó a las redes sociales.
El espectáculo contó con la participación de artistas como Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Tyla y Ryan Castro, entre otros. La puesta incluyó una réplica gigante del trofeo de la Copa del Mundo, bailarines alrededor del escenario y referencias a tradiciones culturales mexicanas.
Uno de los momentos destacados del inicio estuvo a cargo de una mujer con vestimenta originaria que pronunció la frase "Bienvenidos a México, al Mundial de fútbol FIFA 2026", mensaje que luego fue repetido en distintos dialectos. A partir de allí se sucedieron las actuaciones musicales que dieron forma a la celebración.
Las críticas no tardaron en llegar
Pese a la magnitud del evento, el descontento en redes sociales rápidamente se hizo notar. Entre los cuestionamientos más repetidos aparecieron las comparaciones con ceremonias inaugurales de otros mundiales (sobre todo con la de Qatar 2022) y las críticas a una propuesta que muchos consideraron poco innovadora.
Otro de los aspectos que generó comentarios fue la percepción de que varios artistas recurrieron al playback durante sus presentaciones. Ese detalle se convirtió rápidamente en tema de debate y alimentó una ola de publicaciones que cuestionaban la autenticidad de algunos segmentos musicales.
Los Labubu, el inesperado fenómeno de la ceremonia
Si hubo una secuencia que concentró especialmente la atención de internet fue la aparición de dos figuras gigantes inspiradas en los Labubu, personajes coleccionables creados por el artista hongkonés Kasing Lung que en los últimos años se transformaron en un fenómeno global entre coleccionistas y fanáticos de la cultura pop.
La presencia de estos muñecos sorprendió a muchos espectadores, especialmente porque no guardaba una relación evidente con el fútbol ni con la temática principal de la ceremonia. Las imágenes circularon rápidamente en X, en donde los memes rápidamente se hicieron notar. Las publicaciones calificaron el momento como "bizarro", convirtiendo a los Labubu en uno de los temas más comentados de la inauguración.