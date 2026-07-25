El DT de Racing reveló por qué Marcos Rojo fue suplente tras volver tarde de ver la final del Mundial: "Lo comprendió"

Juan Pablo Vojvoda, DT de Racing, explicó el motivo por el cual Marcos Rojo estuvo en el banco de suplentes en el triunfo por 2-1 ante Gimnasia.

Juan Pablo Vojvoda comenzó con el pie derecho su ciclo en el Torneo Clausura. Racing derrotó 2-1 a Gimnasia en el Cilindro de Avellaneda y, tras el encuentro, el entrenador valoró el rendimiento de su equipo, aunque también hizo una fuerte autocrítica por los momentos en los que la Academia perdió el control del partido.

El análisis de Vojvoda tras el triunfo de Racing "Es un alivio volver a ganar", reconoció el DT, que ya había debutado con una victoria frente a Defensa y Justicia por la Copa Argentina. Además, destacó el arranque de sus dirigidos: "Hicimos unos 20 o 25 minutos muy buenos y podríamos haber aumentado la diferencia. Me gustó la dinámica de los primeros minutos y quisiera que se pueda sostener durante gran parte del partido".

Fotobaires Sin embargo, Vojvoda lamentó que, cuando Racing atravesaba su mejor momento, llegara el empate parcial del Lobo: "Les dije a los jugadores que no nos complicamos solos", afirmó, mientras que sobre el complemento admitió: "Además de conseguir otro gol, nos faltó tranquilidad para manejar los tiempos del partido".

Vojvoda explico la ausencia de Marcos Rojo Por otro lado, uno de los temas más comentados de la noche fue la suplencia de Marcos Rojo. El defensor, que había sido titular en el debut por Copa Argentina, comenzó esta vez en el banco y fue reemplazado por el juvenil Gonzalo Escudero. Vojvoda explicó que el ex Boca recibió una invitación para asistir a la final del Mundial entre Argentina y España y que regresó un día más tarde por la cancelación de su vuelo.