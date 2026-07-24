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En su debut en el Clausura, Racing se impuso por 2-1 sobre Gimnasia de La Plata

Racing ganó con goles de Miljevic al minuto 6 y Colombo a los 69'. Bautista Barros Schelotto lo había empatado para Gimnasia a los 32'. Cambeses atajó un penal.

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Racing venció a Gimnasia de La Plata en el Cilindro de Avellaneda.

Racing venció a Gimnasia de La Plata en el Cilindro de Avellaneda.

Fotobaires

Finalizado el Mundial, arrancó el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. Por la fecha 1, el Racing de Juan Pablo Vojvoda arrancó con el pie derecho y se impuso este viernes por la noche por 2-1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata como local en el Cilindro de Avellaneda.

Noticia en construcción...

El gol de Miljevic para el 1-0 de Racing

El gol de Barros Schelotto para el 1-1 de Gimnasia

Cambeses le atajó un penal a Marcelo Torres

El gol de Colombo para el 2-1 de Racing

El minuto a minuto de Racing Club - Gimnasia y Esgrima La Plata

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