En su debut en el Clausura, Racing se impuso por 2-1 sobre Gimnasia de La Plata
Racing ganó con goles de Miljevic al minuto 6 y Colombo a los 69'. Bautista Barros Schelotto lo había empatado para Gimnasia a los 32'. Cambeses atajó un penal.
Finalizado el Mundial, arrancó el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. Por la fecha 1, el Racing de Juan Pablo Vojvoda arrancó con el pie derecho y se impuso este viernes por la noche por 2-1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata como local en el Cilindro de Avellaneda.
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