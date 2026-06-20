Crisis en la metalmecánica: el 60% de la maquinaria está apagada en Mendoza y se acumulan los despidos

El sector de la metalurgia y la metalmecánica transita en Mendoza una situación crítica, que viene en caída en los últimos meses y que tampoco muestra algún tipo de panorama de repunte de una actividad que ha sufrido tanto el cierre de empresas como también de cientos de empleos menos en los últimos años.

Según declaraciones a MDZ Radio de Fabián Solís, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), la situación se agrava día a día y actualmente solamente funcionan 4 de cada 10 máquinas en condiciones de operar. Además, aseguró que desde el 2024 a la fecha, hay "1.500 empleos menos" y que no tienen algún tipo de expectativa en el corto plazo, pero sí a largo plazo con la activación de la minería metalífera y las inversiones en la lengua norte de Vaca Muerta.

El informe y situación de Asinmet es la misma que la que aportó la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), que establece que el 60% de las máquinas del sector a nivel país "están paradas y sin funcionar". En la misma línea se encuentra la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), cuyo informe de capacidad instalada de mayo lanzó que en la industria metalmecánica (excepto automotores) fue del 42,7%, inferior al 49,3% que se había registrado en mayo del 2025.

Solís reconoció que la situación afecta a todo el sector a nivel provincial y nacional y que es generalizada, "salvo para lo que es carrocería y remolques", que sí ha dado números positivos.

El titular de Asinmet dio explicaciones de por qué es tan complejo el momento que se está viviendo, al comentar que Mendoza ha perdido en dos años unos 1.500 empleados "que tienen una alta capacitación".

"El empresariado metalúrgico es un tipo de empresariado que capacita a su personal y se caracteriza por la formalidad de su gente. Y que esté despidiendo es grave porque uno en su emprendimiento o empresa se va desprendiendo de su capital humano, un capital humano que es la columna vertebral de toda industria metalúrgica", dijo.

Solís señaló que tienen datos de despidos y de cierres de empresas que lo preocupan, y dio otro agravante: "Generalmente cuando una empresa cierra, es muy difícil que vuelva a abrir. Es muy es muy difícil que esa capacidad ociosa que quedó se vuelva a activar debido a que a que va perdiendo el capital humano, y las personas que tanto se capacitaron se van dedicando a otra cosa".

Por otro lado, indicó que un buen porcentaje de las pymes que todavía siguen produciendo, "acumulan deudas que no pueden resolver". Sobre las líneas del Banco Nación en conjunto con la provincia, donde se aplican tasas bajas y subsidiadas al 18% anual, sostuvo que "es positivo" pero relativizó el impacto, ya que consideró que "no es una solución a a un mediano plazo sino para poder transitar lo que queda del año".

"Además, para acceder tenés que ser cliente del banco, tenés que tener parte de la nómina del personal y tenés que manejar el flujo de dinero en ese banco. No es tan simple y directo", señaló.

Gas y petróleo, los sectores más golpeados

Respecto a la cantidad menor de empleados, el referente de la metalmecánica dijo que el grueso pertenece al sector del petróleo y gas, que ha sido "el sector más golpeado de la industria metalúrgica", sobre todo con el impacto que dejó el retiro de la empresa de bandera YPF de la producción de petróleo en todas las áreas convencionales de Mendoza.

Tal como agregó Solís, petróleo y gas acumula "el 70% de todos los puestos de trabajo que se han perdido". han perdido en ese sector.

Los datos en el sector han sido confirmados tanto por el sindicato de Petroleros Privados como a su vez de los Petroleros Jerárquicos; y se ha sumado el de Camioneros, quienes inclusive llevaron la situación a la Legislatura.

Denunciaron inacción de parte del Gobierno, una baja sustancial en la producción y un "retiro de empresas históricas".

Futuro a corto y largo plazo

Con relación a los próximos meses, Solís mencionó que no espera que haya una recuperación marcada, al menos para este segundo semestre del 2026; pero sí me mostró esperanzado en lo que podría ser el año que viene con la construcción de la mina PSJ Cobre Mendocino y también con las inversiones y potencialidad de la lengua norte de Vaca Muerta, en la zona de Malargüe.

"Yo creo que este año no va a pasar nada, esto va a seguir igual porque siempre tenemos la visión de que en abril; la activación que se había prometido a nivel nacional hoy no ha sucedido", señaló, aunque agregó que sí se ha visto una activación "en todo lo que son las empresas que prestan servicio a estas obras que están haciendo de infraestructura (ndr: con los fondos del resarcimiento), pero son muy pequeñas porque a la metalmecánica no le traccionan los trabajos con los fondos del resarcimiento".

La DGE aprobó la Tecnicatura Superior en Minería mediante la Resolución 724 y habilitó una nueva oferta de formación técnica en Mendoza. Shutterstock

De igual forma, sí marcó a futuro que tienen expectativas positivas "en la región de lo que pueda suceder con con la lengua de Vaca Muerta, con la energía, así como también con la minería en San Juan y con la minería en el proyecto San Jorge. Eso puede ser muy atractivo para el sector metalúrgico, que ya viene trabajando hace hace años para abordar estos grandes proyectos".

De igual forma, se mostró alerta respecto a lo que ocurrió con el proyecto de extracción de cobre en San Juan llamado Vicuña, donde se adjudicó una parte del campamento a un consorcio de empresas chinas por unos U$S 50 millones. "Es un golpe muy fuerte lo que ha ocurrido y nos preocupa sobre qué podría pasar con otras empresas, porque perdemos terreno desde las empresas argentinas. Pero también estamos trabajando en ver cómo podemos abordar y trabajar en el resto de los proyectos", planteó.

Por último, también hizo mención a la situación de la gigante empresa metalmecánica IMPSA, sobre la cual posó esperanzas que pueda seguir con el proceso de reactivación y que pueda generar también un trabajo mayor a varias pymes que le proveen servicios.

El reactor de IMPSA quedó detenido en el Acceso Sur. ALF PONCE MERCADO / MDZ

"Nosotros seguimos trabajando con el nuevo directorio, visualizando lo que va pasando en Venezuela, cuáles son sus proyectos y su visión como empresa, y es ahí donde alrededor de 100 pymes tienen que volver a a recuperar esas capacidades que quedaron ociosas en los últimos años. Hoy esas capacidades ociosas son las que tienen que volver a a recuperarse, y entendemos que es una buena posibilidad para para la región, para poder trabajar en conjunto en los grandes proyectos que Impsa desarrolla a lo largo del mundo", finalizó.