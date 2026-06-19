Hebe Casado destacó el desafío de impulsar una minería sostenible "y con arraigo local" en Mendoza

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , mantuvo este viernes una reunión con representantes de entidades vinculadas a la actividad minera con el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar en una agenda de trabajo conjunta enfocada en el desarrollo de proveedores locales.

Del encuentro participaron Luis Vacazur, presidente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna; Víctor Jurado; y Julio Totero, referente de Asinmet. Durante la reunión se analizaron distintas estrategias para fortalecer la cadena de valor minera y generar nuevas oportunidades para empresas y trabajadores vinculados al sector.

A través de una publicación en redes sociales, Casado destacó la importancia de compartir experiencias entre regiones que impulsan el desarrollo minero y valoró el trabajo realizado en la Puna para promover la incorporación de proveedores locales a la actividad.

Según expresó la vicegobernadora, durante el encuentro se compartió la experiencia que Mendoza viene desarrollando para fortalecer la cadena de valor minera y, al mismo tiempo, se conocieron de primera mano las acciones implementadas en la Puna para impulsar el crecimiento de proveedores vinculados al sector.

“La experiencia de la Puna demuestra que el desarrollo minero puede transformar realidades cuando incorpora a las comunidades, impulsa la formación de proveedores y genera empleo genuino en cada territorio”, señaló Casado en su mensaje.

Recibí a Luis Vacazur, presidente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna, y a Víctor Jurado, junto a Julio Totero de Asinmet, para avanzar en una agenda de trabajo conjunto entre ambas instituciones.



Compartimos la experiencia que estamos… pic.twitter.com/0VlrAQp5ml — Hebe Casado (@hebesil) June 20, 2026

Casado también destacó el trabajo realizado junto a comunidades originarias en esa región, donde muchas personas lograron incorporarse al sector como prestadores de servicios, generando nuevas oportunidades laborales y de desarrollo en sus lugares de origen.

Minería sostenible y con arraigo local

En ese sentido, sostuvo que Mendoza enfrenta el desafío de construir “una minería sostenible, con arraigo local y más oportunidades para nuestros proveedores”. Además, remarcó la importancia de ampliar la participación de empresas mendocinas dentro de la actividad para potenciar el empleo de calidad y fortalecer el crecimiento de las comunidades vinculadas al sector.

Finalmente, agradeció la visita de los representantes mineros y destacó el valor de intercambiar experiencias que puedan contribuir al futuro productivo de la provincia y al fortalecimiento de una cadena de valor con mayor participación local.