Quién está detrás de la fábrica de "fake news" apuntada por Alfredo Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo denunció este viernes a un grupo empresario apuntado por organizar una estructura digital con un portal y cuentas en redes sociales destinado a difundir noticias falsas y agraviantes contra él y otros dirigentes oficialistas. La página apuntada por el mandatario provincial también fue denunciada por MDZ ya que utiliza esa abreviatura para sus posteos con la obvia intención de generar una confusión. El responsable señalado detrás de esta fábrica de ”fake news” es Joel César Condorí , un empresario dedicado a los rubros textil y mediático, asentado en la provincia de San Luis.

Cornejo informó este viernes que inició acciones legales y administrativas contra el Grupo Puma SAS vinculado a una página web, redes sociales y publicidad paga destinados a amplificar contenidos falsos y agraviantes.

La página denunciada por el gobernador utiliza una estrategia engañosa al tener en su nombre y dominio la abreviatura MDZ, que replica en los posteos, con la clara intención de generar una confusión y asociación malintencionada con mdzol.com . Además del nombre, se usan colores, tipografías y formatos similares para las publicaciones replicadas en redes sociales.

Desde MDZ se ha denunciado la situación, advirtiendo que se trata de una irregularidad marcaria y es una acción maliciosa y se ha intimado a que esa conducta inescrupulosa cese de manera inmediata.

El Grupo Puma SAS se constituyó el 25 de enero de 2021, con sede en la calle Esteban Adaro Nº 150, Ciudad de San Luis, según consta en el Boletín Oficial de la provincia de San Luis. Los titulares de la firma son Joel Condorí Tolaba y una familiar directa, Brisa Soledad Condorí Tolaba.

El cuit de esta sociedad se encuentra bloquedo por ARCA, por falta de presentación de declaraciones juradas, motivo por el cual no puede realizar actividad economica.

Joel César Condorí Tolaba, tiene 38 años y es residente en San Luis. Es comerciante de profesión, abocado originalmente al rubro textil y posteriormente incursionó en el rubro de la comunicación, administrando frecuencias de radio y fundando portales web.

Por su parte, Brisa Soledad Condorú Tolaba tiene 25 años, es comerciante y socia mayoritaria del Grupo Puma SAS, que originalmente se inscribió para la actividad de venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir.

La familia Condorí Tolaba es propietaria también de la firma Textil Urbano SAS, constituida en 2019 a nombre de Darno Yamil Condorí Tolaba, de nacionalidad boliviana y 26 años.

A su vez, en 2022 el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) le adjudicó a Joel y Brisa Condorí la licencia radial de FM, canal 202, 88.3 MHz, en Villa de Merlo (San Luis) para la compañía administrada por ellos denominada Radiodifusora Cuyo SAS.

Al mismo tiempo, Condorí sería también propietario de la radio FM Mix y del portal web infosanluis.com, señalado por difundir noticias falsas y operaciones mediáticas.

Algunos medios de San Luis también lo han señalado como uno de los facilitadores de las licencias de las repetidoras de radio Dimensión y han señalado vínculos con el entorno del gobernador de San Luis, Claudio Poggi.

Grave antecedente judicial

Hace cuatro años, Joel Condorí quedó implicado en una causa federal por una investigación sobre un presunto taller textil clandestino ubicado en pleno centro de la Ciudad de San Luis.

En agosto de 2022 la Justicia Federal allanó una tienda de ropa de Condorí ubicada en plena peatonal puntana, luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hallara en la planta alta del local a una persona en presunta situación de explotación laboral, advirtiendo que podría tratarse de un taller textil clandestino.

La víctima era una mujer de 31 años de nacionalidad boliviana y vivía en ese lugar junto a sus dos hijos menores. En el procedimiento que llevó adelante la Policía Federal se secuestraron herramientas y material destinado a la confección de prendas de vestir.