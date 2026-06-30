ATE tomó la sede de la Comisión de Energía Atómica en rechazo a casi 100 despidos: denunció un plan de privatización

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ocupó este martes la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) , en el barrio porteño de Núñez, en rechazo al despido de casi 100 empleados del organismo.

Efectivos de Gendarmería Nacional custodiaron el edificio, donde se produjeron breves incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La medida de fuerza se replicó, además, en otras sedes de la CNEA en distintos puntos del país.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, difundió la protesta a través de sus redes sociales y anunció una permanencia pacífica en el lugar hasta que las autoridades den explicaciones.

Según el gremio, el presidente del organismo, Martín Porro , no dio la cara ante los trabajadores. " Está atrincherado por decisión propia ", deslizó el sindicato.

Horas antes de la ocupación, el vocero presidencial Adrián Ravier había confirmado en su primera conferencia de prensa que la estructura de la CNEA se redujo un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos.

Poco después de que ese número ratificara la política de ajuste del Gobierno en las reparticiones públicas, estalló la protesta de los empleados, que aseguraron haber sido notificados de la caída de sus contratos.

"Una canallada", según el gremio

ATE calificó las desvinculaciones como una "canallada" oficial y advirtió que alcanzan a "profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino".

Para el sindicato, se trata de una maniobra deliberada para desmantelar el organismo y allanar el camino hacia su futura privatización.

El ajuste, en clave de plan integral

Desde el Gobierno, Ravier ubicó los recortes en la CNEA dentro de un programa más amplio de reducción del empleo público. El vocero precisó que en los últimos dos meses el ritmo de egresos de la Administración Pública Nacional volvió a un promedio cercano a las 3.000 bajas mensuales, como resultado de la revisión de estructuras y dotaciones.

A ese proceso se suman los retiros voluntarios en organismos como Belgrano Cargas, Casa de la Moneda, la ANAC, FADEA, RTA, ANSES, la CNRT, el INCAA, el INTA y el PAMI.