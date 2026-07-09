"Avatar: Fuego y Cenizas" ya está disponible en streaming: en qué plataforma se puede ver desde Argentina
El universo de ciencia ficción se expande con nuevos enemigos y dilemas morales que ponen a prueba a la familia Sully.
El universo cinematográfico creado por James Cameron marca un nuevo hito en el plano digital. Tras arrasar en las salas de cine de todo el mundo gracias a su impactante trama y propuesta visual, Avatar 3 finalmente dio el salto a las pantallas hogareñas. La tercera entrega de la megafranquicia, titulada de forma oficial "Avatar: Fuego y Cenizas", ya se encuentra disponible para ver online en Argentina.
Como es habitual con los largometrajes producidos por 20th Century Studios, el destino exclusivo de esta producción en el streaming es Disney+. La plataforma liberó el film en su catálogo, transformándose en el único servicio que ofrece la película bajo su suscripción mensual regular, sin necesidad de abonar costos adicionales.
Todo sobre Avatar en streaming
Con esta incorporación, el catálogo unifica por primera vez la trilogía completa de Pandora. Los fanáticos de la historia ahora tienen la posibilidad de seguir de corrido la evolución del relato, partiendo desde la pionera Avatar (2009) y la secuela Avatar: El camino del agua (2022), hasta alcanzar el intenso conflicto actual.
En esta oportunidad, la dirección de James Cameron y las actuaciones protagónicas de Sam Worthington y Zoe Saldaña expanden las fronteras conocidas. La trama presenta al "Pueblo de las Cenizas", una facción Na'vi sumamente hostil que culpa a la deidad Eywa de sus desgracias, sumando dilemas morales y acción a la saga.
Para quienes busquen alternativas, el largometraje también se puede hallar en plataformas como Prime Video, aunque bajo la modalidad de alquiler o compra digital. De esta manera, el universo que revolucionó la industria vuelve a quedar al alcance de un solo clic.