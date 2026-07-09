"Avatar: Fuego y Cenizas" ya está disponible en streaming: en qué plataforma se puede ver desde Argentina

El universo de ciencia ficción se expande con nuevos enemigos y dilemas morales que ponen a prueba a la familia Sully.

La plataforma digital unifica los tres títulos cinematográficos para permitir una experiencia de visualización completa. / Disney

El universo cinematográfico creado por James Cameron marca un nuevo hito en el plano digital. Tras arrasar en las salas de cine de todo el mundo gracias a su impactante trama y propuesta visual, Avatar 3 finalmente dio el salto a las pantallas hogareñas. La tercera entrega de la megafranquicia, titulada de forma oficial "Avatar: Fuego y Cenizas", ya se encuentra disponible para ver online en Argentina.

James Cameron expande las fronteras del universo de Pandora con la introducción de una cultura Na'vi mucho más oscura. Disney Como es habitual con los largometrajes producidos por 20th Century Studios, el destino exclusivo de esta producción en el streaming es Disney+. La plataforma liberó el film en su catálogo, transformándose en el único servicio que ofrece la película bajo su suscripción mensual regular, sin necesidad de abonar costos adicionales.

Todo sobre Avatar en streaming Con esta incorporación, el catálogo unifica por primera vez la trilogía completa de Pandora. Los fanáticos de la historia ahora tienen la posibilidad de seguir de corrido la evolución del relato, partiendo desde la pionera Avatar (2009) y la secuela Avatar: El camino del agua (2022), hasta alcanzar el intenso conflicto actual.

Los personajes de Jake Sully y Neytiri enfrentan desafíos inéditos en esta tercera entrega de la exitosa saga. Disney En esta oportunidad, la dirección de James Cameron y las actuaciones protagónicas de Sam Worthington y Zoe Saldaña expanden las fronteras conocidas. La trama presenta al "Pueblo de las Cenizas", una facción Na'vi sumamente hostil que culpa a la deidad Eywa de sus desgracias, sumando dilemas morales y acción a la saga.