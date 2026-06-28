Complicada largada de Franco Colapinto en Austria: el motivo por el que cayó cinco puestos

El argentino Franco Colapinto sufrió un contratiempo apenas comenzó la carrera y quedó relegado en el clasificador.

Franco Colapinto protagonizó una largada muy complicada este domingo en el Gran Premio de Austria, la octava fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino partió desde la 16ª posición, pero perdió cinco lugares apenas se apagaron los semáforos y rápidamente quedó relegado en el pelotón.

La situación llamó la atención desde los primeros metros de competencia. Colapinto denunció por radio que su monoplaza no respondía como esperaba y señaló una evidente falta de potencia, un problema que condicionó por completo su arranque en el circuito de Spielberg.

Qué le pasó a Franco Colapinto en la largada Colapinto reportó problemas de potencia y también una marcada falta de adherencia, una combinación que le impidió acelerar con normalidad y defender su posición frente a los ataques de otros competidores.

Como consecuencia, el piloto perdió cinco puestos durante la partida, aunque logró cerrar la primera vuelta en la 19ª colocación.