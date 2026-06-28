Duro golpe para Alpine tras el GP de Austria: el dato que enciende las alarmas

Alpine tuvo en el Gran Premio de Austria su peor carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1 . El equipo francés no logró sumar puntos por primera vez en el año y cortó una racha de resultados que lo mantenía como uno de los protagonistas del pelotón medio.

Pierre Gasly finalizó en la 13ª posición, mientras que Franco Colapinto terminó 15° , ambos fuera de la zona de puntos en un fin de semana donde el rendimiento del monoplaza no alcanzó para competir con sus rivales directos, incluso pese a las mejoras recientes introducidas por la escudería.

La carrera en Spielberg expuso las dificultades del equipo, que nunca logró encontrar el ritmo necesario para pelear por los puntos. El resultado marcó un fuerte contraste con las expectativas previas y con el desempeño mostrado en fechas anteriores.

Hasta el GP de Austria , Alpine había conseguido sumar en todas las carreras del calendario. Australia, China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco y Barcelona habían dejado unidades para el equipo, con el punto más alto en Mónaco, donde Gasly logró un podio y el mejor resultado de la temporada .

El detalle de sus resultados reflejaba una campaña consistente: Australia dejó un punto con Gasly en décimo lugar; China aportó 9 unidades con Gasly sexto y Colapinto décimo; en Japón fueron 6 puntos gracias al séptimo puesto de Gasly.

En Miami, el equipo sumó seis puntos con el séptimo lugar de Colapinto en carrera y un punto adicional de Gasly en la Sprint. Luego, en Canadá, llegaron 12 unidades con Colapinto sexto y Gasly octavo. El punto más alto del año fue en Mónaco, donde Gasly logró un podio con el tercer puesto y 15 puntos para el equipo. En Barcelona, finalmente, sumaron 7 unidades con Gasly séptimo y Colapinto décimo.

Imagen generada por ChatGPT

Corte de una racha clave en la temporada

La jornada en Austria significó el final de esa regularidad. Alpine se quedó en 57 puntos en el campeonato de constructores y perdió terreno en la pelea del pelotón medio, en una fecha que obliga al equipo a revisar su rendimiento de cara a las próximas carreras.

El Gran Premio fue ganado por George Russell (Mercedes), seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Alpine cerró el domingo sin poder capitalizar ninguna oportunidad en pista y con la necesidad de reaccionar rápidamente.