¿Por qué "Macaya" Marquez no vio el documental de Fútbol de Primera en Netflix?

Tras el estreno en Netflix de "Especial Fútbol de Primera 20 años", Marcelo Arce y su columnista deportivo, Miguel Simón, entrevistaron a Enrique "Macaya" Márquez en Uno Nunca Sabe de MDZ radio. Este documental revive la historia futbolera, repasando todos años, los mejores momentos de aquel programa, goles, ídolos y emociones del emblemático programa de fútbol.

Macaya Márquez dijo no haber visto aún el especial y deslizó lo que podría entenderse como un pequeño reclamo: “con Fútbol de Primera se han hecho tantas cosas...porque esto de los derechos no estaba atado a una disciplina tan rígida, es decir, todo el mundo usa el material como quiere y nadie dice nada”.

Luego, se sumó a la propuesta nostálgica de los periodistas de MDZ radio para revivir aquellos años dorados: “Fútbol de Primera fue fruto de un trabajo muy serio que hizo en su momento Torneos, porque no teníamos los medios tecnológicos que hay hoy, que te pueden adornar un programa”. “Yo recuerdo que para concretar el producto final, el domingo, se trabajaba durante toda la semana en establecer los roles y el modo en el que se iba a hacer, con gente que estaba dedicada cada uno a lo suyo, en lo específico”.

Respecto de esto último, el ícono del periodismo deportivo, ejemplificó aquella mega producción citando a (Marcelo) “Domizi estaba en la dirección, pero no de cámara, sino de cine. Entonces uno veía esa apertura espectacular, de 3 o 4 minutos, consecuencia de una programación previa y de una realización a lo largo de todo el día”. Y continuó dando detalles: “se presentaban 4 ideas sobre cómo hacíamos la apertura y elegíamos ‘padres con niños de la mano´, por ejemplo, entonces se distribuían aquellos que iban a grabar en cada cancha y se dedicaba una cámara exclusivamente durante 3 horas a filmar la llegada de los padres con los pibes al campo de juego. Después se mandaba a la central, que estaba en Torneos, y mientras se jugaban los partidos, había quien revisaba todos los videos de los hijos con los padres. De ahí se hacía una selección y se armaba una apertura”.

“Era un laburo de muchísima gente, había una inversión tremenda: yo volvía de la cancha y me ponía a ver de nuevo los videos de jugadas polémicas o que provocaran una duda y me la pasaba horas trabajando y aprendiendo al lado de quien editaba”, completó el periodista.

Sobre el trabajo en equipo y el clima laboral, Macaya nos contó que “se respetaba la característica y la personalidad deportiva de cada uno de los comunicadores. Quiero marcar con esto que yo arranqué solo, después apareció (José María) Muñoz con el equipo de Rivadavia -en Canal 7- y después aparece Torneos. Nosotros no teníamos a quién copiar, no teníamos modelos, entonces había que escuchar y ver televisados españoles e italianos y de ahí sale el estilo de Mauro (Viale), quien nombraba a los jugadores. Eso no estaba alejado de la realidad, porque la tv en definitiva es identificar a los tipos y no contar lo que el público ya está viendo”.

Continúa la anécdota Macaya resaltando los roles de cada miembro de Fútbol de Primera: “Después aparece Marcelo (Araujo), que es un innovador que hace lo que se le da gana. Es un innovador, pero con conocimiento, Marcelo sabía muy bien el reglamento, entonces no iba a cometer un error grosero, en última instancia, teníamos nosotros especificados los roles. De todo lo que era reglamentario me ocupaba yo”.

“El comentarista en televisión tiene todo el tiempo del mundo, entra cuando quiere, comenta cuando quiere, dice lo que quiere. El relator no tiene que confundirse en el autor de los goles o de una infracción importante. Entonces eso armonizaba la relación, no teníamos problemas: yo no tuve inconveniente ni con el estilo de Mauro, ni con el estilo de Marcelo, pese que a era antagónicos a mi personalidad, nos llevábamos perfectamente bien y éramos un grupo”, finalizó.

Sobre la actualidad deportiva en TV, el emblemático comentarista resaltó aspectos positivos y negativos: “hoy han avanzado muchísimo los chicos que hacen televisión, en cuanto a conocimiento reglamentario, lo que pasa es que de pronto se abrazan a las estadísticas, casi con exclusividad, y reemplazan la interpretación y el conocimiento de lo que tienen que ver. Cuando yo hacía televisión teníamos que decir qué iba a pasar: la superioridad de un jugador por sobre el otro, la llegada por la izquierda y se daba, pero claro, había que acertar.

Arce y Simón resaltaron que les llama la atención y les daba nostalgia el sonido ambiente, distinto al de hoy: el público efusivo, con hinchada local y visitante y cómo estaba trabajado el sonido. “El sonido de un gol de equipo de visitante”, con lo que Macaya se sorprendió: "mirá qué curioso es eso, por que cuando yo arranqué haciendo televisión trabajábamos con 3 cámaras: la de piso -que cubría el vestuario y campo de juego y de ahí se mandaban los títulos, que eran cartones- y dos arriba, a la altura de las áreas (y una de las dos se pinchaba seguro), y con esas hacíamos todo". "Con el tiempo, se fue priorizando el aporte de tecnología y las empresas determinaron muchos esfuerzos para tener una cobertura como corresponde, la parte técnica que ustedes acaban de mencionar son cosas curiosas, casi contradictorias".

Fútbol de primera empezó en el 85 y duró hasta que arrancó Fútbol para Todos. "Cuando nosotros arrancamos con Fútbol de Primera, el 9 pirateaba todos los goles, ellos mandaban las cámaras del noticiero y no pagábamos un peso a nadie. Cuando Torneo compra los derechos, los hace valer y se queda con los goles", recordó.

