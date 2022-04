La llamativa sentencia de Macaya Márquez sobre la Selección de Scaloni y Messi: "No tiene..."

Suecia 58, Chile 62, Inglaterra 66, México 70, Alemania 74, Argentina 78, España 82, México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Japón y Corea 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. ¿Te cansaste de sólo leerlo? Bueno, Enrique Macaya Márquez viajó a cubrir todos y cada uno de estos 16 Mundiales, recorrido que le valió un reconocimiento de la FIFA años atrás. Y ya se prepara a ir por su decimoséptima Copa del Mundo, que será Qatar 2022, la que comenzará un día después de su cumpleaños número 88.

El tiempo dirá si el periodista deportivo más emblemático de la Argentina verá levantar por tercera vez la copa más linda de todas a la Selección nacional, en las manos de Lionel Messi. Pero por lo pronto, Macaya Márquez no se sube a la euforia generalizada tras levantar la esquiva Copa América luego de 28 años.

"¿Cómo veo a la Selección argentina? No tengo opinión (risas). Es increíble pero es así. Me parece que han hecho las cosas bien, porque uno lo tiene que reconocer, los resultados le dieron la razón", dijo Enrique en una nota con Infobae. Y ahondó al respecto: "No confiaba tanto en Scaloni porque no tenía antecedentes o algo en lo que basarse. Sin embargo, unieron al grupo, se manejaron correctamente de forma colectiva; a pesar de eso, creo que este equipo tiene poco trabajo. No ha tenido tiempo, no tuvo tanta competencia y eso lo puede sufrir, puede ser un dolor de cabeza. Tampoco me animo a asegurarlo, porque veo que los jugadores están muy entusiasmados y muy unidos".

"Es un grupo realmente especial, pero no solamente se puede analizar eso. Jugar con europeos es un agregado, pero por ahí no es fundamental", siguió con sus dudas. Y remarcó, escéptico del favoritismo reinante con la Selección de Scaloni y Messi: "Pareciera que a esta Selección hay que adivinarla, es una cosa rara".

Consultado sobre Messi y las críticas con las que convivió en la Argentina hasta que ganó la Copa América, Macaya Márquez expresó con agudeza: "A Maradona también lo criticaban antes del ‘86, pero es distinto. Con Messi tenés una favor y una en contra: ha logrado cierta madurez que no tenía, y ha incorporado un manejo de liderazgo; por otro lado, aparentemente, y vamos a ver si responde, tiene menos recursos físicos y lo veo más lento. Pareciera más cerca de las lesiones que antes, que parecía un milagro, pasaba por el medio de todos, atravesaba un incendio sin haberse quemado".

En entrevistas de años anteriores Enrique Macaya Márquez ubicaba a Messi por detrás de estrellas como Di Stéfano, Cruyff, Pelé y Maradona. Sin embargo ahora lo sumó al grupo selecto de los mejores futbolistas que vio en su vida: "Ha crecido. Yo decía que era un crack, pero no creía que estuviera entre los cuatro primeros. Ahora está ahí, está en el grupo. En ese famoso grupo de los selectos y de los mejores. Antes hablábamos de la condición atlética, de la preparación física, la tecnología puesta al servicio, la puesta a punto de un jugador… Como se ha aprovechado ese aspecto, hay que competir con recursos diferentes. Hay que ser más rápido, más atento, más capaz y más inteligente. Eso, Messi lo ha logrado y lo tiene. Lo expuso a nivel internacional y es el máximo exponente".