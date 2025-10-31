Qué es el "Consorcio de la Paz", la medida anunciada por la derecha tras la masacre de Río de Janeiro

Live Blog Post

Bullrich reforzó las fronteras con Brasil y Paraguay: "No hay información que deba preocupar a la Argentina"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló sobre la situación en Brasil y confirmó que el Gobierno argentino reforzó de manera selectiva los controles fronterizos, aunque aclaró que no hay información que deba preocupar al pueblo argentino.

“Hay una teoría que sucede en esta circunstancia, es la teoría del desbande, es una teoría conocida en las políticas criminales. Cuando uno ataca de una manera focalizada y masiva a una organización criminal, la lógica es que haya un desbande”, explicó la ministra en entrevista con A24.

patricia bullrich Archivo

Bullrich advirtió que, como consecuencia de los operativos en Río de Janeiro, podrían desplazarse entre 400 y 500 personas vinculadas a las bandas criminales que operan en las favelas.

“Este irse tiene varios problemas. Si se van a otra favela donde hay bandos rivales puede terminar en una guerra y los matan. Lo mismo les pasaría si hay bandas en otras zonas del país. Lo importante sería ir hacia el sur de Brasil o cruzar fronteras”, señaló.

Ante ese escenario, Bullrich sostuvo que la Argentina adoptó un refuerzo selectivo en los pasos fronterizos, especialmente con Brasil y Paraguay, pero descartó un despliegue masivo de efectivos.

“Nuestro propósito no es tener más gente en las fronteras, sino dejar a la gente adecuada. Para eso las fuerzas cuentan con un instructivo de identificación, que muestra cuáles son las bandas brasileñas, el PCC y el Comando Vermelho. Todos tienen determinados tipos de señas o símbolos, como tatuajes específicos, que se llaman símbolos de iniciación”, explicó.

La ministra también reveló que en el país hay actualmente cinco detenidos vinculados al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

“Hay uno con pedido de Interpol y otros dos detenidos por robos, pero por las señas que ellos tienen, Argentina los considera miembros del Comando Vermelho”, precisó.

Consultada sobre la posible presencia de bandas argentinas asociadas a grupos brasileños, Bullrich recordó antecedentes, aunque descartó vínculos actuales. “Ha habido en 2015 algunos contactos entre Los Monos y el Comando Vermelho, pero actualmente no tenemos eso mismo. Nuestras bandas son argentinas, no hay operaciones en común con grupos extranjeros”, aseguró.

Finalmente, la ministra destacó la coordinación permanente con las fuerzas de seguridad de Brasil y Paraguay para monitorear la situación en la frontera norte. “Ayer estuvimos en contacto con las fuerzas de Brasil y de Paraguay y nos aseguraron que estas bandas no están en el sur de Brasil, están en el norte. Argentina está tranquila, pero de todas maneras estamos en alerta en las fronteras”, concluyó.