La Legislatura porteña ahora es un búnker de campañas

La campaña electoral se anticipa en la Ciudad de Buenos Aires con varios condimentos. Entre otros, conviven en el recinto de la Legislatura porteña candidatos y precandidatos a la jefatura de Gobierno, el cargo local de más importancia que se votará el año próximo, pero aún no se sabe si en forma conjunta o separada de las elecciones nacionales.

Así, la Legislatura porteña ya se dispone como escenario de la campaña electoral local que va avanzando. Algunos mecanismos parlamentarios lo permiten y algunos legisladores los aprovechan. Fue el caso de la última sesión que se realizó en el parlamento porteño, la segunda del año, convocada especialmente por temas presupuestarios.

Como sea, por temas acordados en Labor parlamentaria, reunión de la que participan los presidentes de bloques, cada diputado o diputada tuvo 2 minutos para expresar agradecimientos por el eventual acompañamiento de colegas en los proyectos presentados y para manifestaciones en general.

Fue entonces el legislador Horacio Rodríguez Larreta quien optó por responder desde su banca a una chicana de campaña que le venía propinando Patricia Bullrich. La actual senadora por la Ciudad de Buenos Aires dio pistas de una posible candidatura porteña. Larreta no tuvo reparos en utilizar los dos minutos que tenía, para manifestarse en clave electoral.

Lo propio hizo a su turno el radical Leandro Santoro quien podría ser el candidato a Jefe de Gobierno del peronismo. Este legislador porteño también le dio tinte electoral a sus intervenciones en el recinto de la Legislatura porteña poniendo en evidencia que la confrontación electoral estará presente en el recinto con un cronograma propio que seguramente apuntará a la búsqueda de aumentar el caudal de votos en las elecciones venideras.

En ese sentido, para las elecciones del año pasado, que fueron legislativas, la Ciudad de Buenos Aires “suspendió” las Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) pero solo por esos comicios. Habrá que ver si en 2027 se mantienen.