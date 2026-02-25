Axel Kicillof abre el año legislativo en PBA con la mira puesta en Milei y en la interna peronista

El gobernador bonaerense Axel Kicillof inaugurará el próximo lunes el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial en el recinto de la Cámara de Diputados . El acto marcará el inicio formal del año parlamentario en la provincia de Buenos Aires.

La fecha le permitirá al mandatario bonaerense despegar su discurso del calendario nacional, ya que Javier Milei abrirá las sesiones del Congreso el domingo 1° de marzo. La escena exhibirá así dos aperturas con la mirada puesta en 2027.

En la Cámara de Diputados bonaerense, el oficialismo nucleado en Fuerza Patria conserva la primera minoría con 39 de las 92 bancas. Detrás se ubica la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, que suma 31 escaños, mientras que el resto del recinto se reparte entre bloques como la Coalición Cívica, Nuevos Aires y los espacios de izquierda.

La conducción de la Cámara baja está en manos de Alejandro Dichiara (Fuerza Patria), acompañado por Alexis Guerrera (Frente Renovador) y Juanes Osaba (LLA) como vicepresidentes. En el Senado provincial, donde se distribuyen 46 bancas, el peronismo también retiene mayoría con 24 miembros. La oposición libertaria y del PRO alcanza 16 lugares.

La vicegobernadora Verónica Magario preside la Cámara alta, mientras que las vicepresidencias aún no fueron definidas. Dentro del bloque oficialista, el liderazgo en Diputados lo ejerce Facundo Tignanelli, dirigente cercano a Máximo Kirchner y referente de La Cámpora.

En el Senado, las 24 bancas del peronismo se reparten entre sectores alineados con La Cámpora y el espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), referenciado en Kicillof. En cuanto a la dinámica de comisiones, se prevé que Presupuesto continúe bajo la órbita de Marcelo Feliú, mientras que Asuntos Constitucionales y Acuerdos seguiría encabezada por Emmanuel González Santalla.

Boleta Única, VTV y reformas electorales: la agenda opositora

Desde la oposición, la alianza que integran referentes del PRO y LLA consolidó una bancada de 31 miembros en Diputados. Sin embargo, los 20 legisladores libertarios anticiparon que actuarán con agenda propia y confirmaron que impulsarán proyectos diferenciados durante 2026.

Entre las iniciativas prioritarias de La Libertad Avanza figura la implementación de la Boleta Única de Papel, que buscarán instalar como eje central del debate electoral en la provincia.

Por su parte, la Coalición Cívica —con Andrés De Leo, Romina Braga y Luciano Bugallo— adelantó que promoverá la eliminación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria. De Leo sostiene que el sistema actual “no salva vidas y sólo persigue fines recaudatorios”, además de cuestionar la relación costo-beneficio para los automovilistas bonaerenses.

El bloque Nuevos Aires, integrado por Gustavo Cuervo, Fabián Luayza y Viviana Romano, anticipó que insistirá con proyectos vinculados al fortalecimiento institucional y la modernización del Estado, incluyendo la creación de un domicilio electrónico ciudadano.

Además, plantean iniciativas sobre seguridad, salud pública, educación y prevención del suicidio, así como programas de capacitación obligatoria en educación sexual digital y prevención de ciberdelitos contra niños, niñas y adolescentes. También trabajan en propuestas orientadas a la detección temprana y protección integral de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Con este escenario, Kicillof abrirá el año legislativo con mayoría propia pero frente a una oposición que buscará disputar agenda. El discurso del lunes no sólo marcará prioridades de gestión, sino que servirá para fijar posición en un 2026 atravesado por tensión política, debate electoral y reconfiguración interna del peronismo bonaerense.