El Ministerio Seguridad dejó sin efecto un protocolo para tomar muestras balísticas

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza dio marcha atrás con la aplicación de un protocolo para tomar muestras balísticas. Las autoridades provinciales dejaron sin efecto esta disposición al poco tiempo de su entrada en vigencia, luego de algunos cuestionamientos que había recibido la iniciativa por parte de legítimos usuarios de armas de fuego, en cuanto a la dificultades para aplicar este protocolo.

Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 6937, firmada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, el 30 de diciembre de 2025 que dejó sin efecto una resolución previa del 1 de diciembre de 2025 que aprobaba el protocolo de toma de muestra balística.

Este protocolo se enmarcaba en el Registro Provincial de Identificación Balística, pero ahora ese protocolo quedó sin efecto y el Ministerio de Seguridad avanzará con una nueva iniciativa para obtener muestras balísticas, como medida para investigar hechos delictivos.

Tras su entrada en vigencia el protocolo había sido cuestionado por usuarios legítimos de armas de fuego, que hicieron observaciones respecto a las dificultades de implementación que podría tener, ya que establecía la toma obligatoria de muestras balísticas a tenedores o portadores de arma de fuego de uso civil, con la documentación acreditada correspondiente y en vigencia. Las objeciones de los legítimos usuarios apuntaban a los costos y el engorroso trámite que podría implicar para personas que ya tienen registradas sus armas.

El registro también alcanza a vendedores de armas, personal policial y penitenciario y empresas y personal de seguridad privada habilitadas al acceso de armamento de fuego.

Finalmente el Ministerio de Seguridad de la provincia resolvió dar marcha atrás con este protocolo y justificó la decisión señalando que “se advierte un error material involuntario y error de fondo” en la disposición dejada sin efecto.

Laboratorio de Huellas Balísticas 5 Gobierno de Mendoza

Qué decía el protocolo

La normativa que quedó sin efecto destacaba que la creación del Registro Provincial de Identificación Balística generaba la necesidad de establecer una estandarización a implementar en el procedimiento de la toma de muestra de los elementos de origen balísticos, que resultan del accionamiento de un armamento de fuego apto para el disparo, todo ello en la búsqueda de la identificación balística, producto de las marcas efectuadas en dicha acción sobre un cartucho o munición completa.

Advertía que existen principios científicos que demuestran la capacidad de un armamento de fuego en imprimir sus huellas particulares, únicas e irrepetibles sobre proyectiles, vainas servidas y cartuchos percutidos. Dichas impresiones son reproducibles de un disparo a otro; y a su vez, se distinguen de aquellas dejadas por otra arma de fuego, aún hayan sido fabricadas consecutivamente.

La provincia de Mendoza ha sido pionera a nivel nacional en la obtención de muestras balísticas con el objetivo de lograr establecer una conexión en hechos delictuales en los que se empleen armas de fuego.

En el protocolo se plasmaron los lineamientos para establecer de manera normada y profesional la toma de muestras.

Se determinaba las condiciones que debía tener el laboratorio balístico donde se tomaran las muestras, el equipamiento y materiales a utilizar en estos procedimientos.

A su vez, también fija las condiciones del procedimiento para la toma de la muestra como la entrevista al portador, la explicación, verificación visual y mecánica del armamento, la detonación y la obtención de muestras y el registro, entre otros aspectos.