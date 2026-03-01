Javier Milei dijo que el "riesgo kuka" costó US$25.000 millones en términos de PBI

El presidente Javier Milei disparó contra la oposición y volvió a acusar al kirchnerismo como el responsable de los descalabres económicos observados durante 2025 en la previa de las elecciones legislativas de octubre. Según cálculos del mandatario, el " riesgo kuka " perjudicó al crecimiento de la actividad y costó US$25.000 millones en términos de PBI.

Durante su tercer discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Milei lanzó nuevamente contra la oposición, que la señaló como culpable no sólo de la aceleración inflacionaria desde junio de 2025, sino también de que la actividad económica no tuviera un mayor crecimiento.

Hubo un "ataque coordinado entre el Congreso sancionando leyes irresponsables y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación, generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto", se expresó respecto al contexto previo a las elecciones de octubre, con suba del dólar y del riesgo país. Y agregó: "En este contexto de incertidumbre política se disparó el riesgo país, nunca mejor llamado 'riesgo kuka'".

"El riesgo kuka derivó en una caída de la demanda de activos denominados en pesos, mientras se atacaba al peso por el equivalente al M2, esto es unos US$42.000 millones, las tasas de interés volaba por los aires, la actividad se frenó en seco y la caída de la demanda de transacción en pesos hizo que la tasa de inflación se acelerara", continuó con su discurso.

Y añadió: "Esta aventura golpista no fue gratis, acorde a nuestra estimaciones se perdieron 2,5 puntos del PBI en crecimiento. Es decir, el 'riesgo kuka' nos costó además US$25.000 millones en términos de PBI".

La ayuda de Estados Unidos

En otro tramo de su alocución, el primer mandatario se refirió a la ayuda que recibió de Estados Unidos, en particular del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que intervino en el mercado de cambios para calmar al tipo de cambio en la previa de las elecciones de octubre.

"El Gobierno de Donald Trump acudió en ayuda de nuestro país, producto de la relación especial que hoy caracteriza al vinculo entre Estados Unidos y Argentina", expresó Milei.

En concreto, hace referencia al swap de monedas firmado entre el BCRA y el Tesoro estadounidense por US$20.000 millones. De los cuáles se activaron US$2.500 millones para que se llevara los dólares que utilizó Bessent para intervenir en el dólar en el mercado cambiario local.