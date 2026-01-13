Tras echar a Amorim, Manchester United anunció a su nuevo DT para lo que queda de la temporada

Manchester United ya tiene entrenador para lo que queda de campeonato tras la salida de Rúben Amorim por malos resultados.

El Manchester United confirmó este martes la contratación de Michael Carrick como nuevo entrenador hasta final de temporada. "Está de vuelta. Nuestro excapitán es nuestro entrenador en jefe para el resto de la temporada 2025/26", escribió el club de la Premier League en su cuenta de X.

El exmediocampista, que fue jugador del club entre 2006 y 2018, ya ejerció como técnico interino durante varios partidos tras la destitución de Ole Gunnar Solskjaer en 2021.

Our former captain is our Head Coach for the remainder of 2025/26 — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2026 Llega a los Red Devils tras el despido de Rúben Amorim y después de que el club optara por contratar un entrenador hasta final de temporada y ahí ya preparar un nuevo proyecto con el que recuperar la gloria pasada. La directiva ha sondeado las opciones de recuperar a Solskjaer, de mantener a Darren Fletcher y de Carrick, y finalmente han optado por esta última.

Su nuevo cuerpo técnico estará formado por Steve Holland, que fue segundo de Gareth Southgate en Inglaterra, Jonathan Woodgate, al que conoce de su etapa en el Middlesbrough, Jonny Evans, ex jugador del United hasta la pasada temporada, y Travis Binnion. Esta será su segunda experiencia como entrenador después de dirigir durante tres años al Middlesbrough. Su primer partido será este sábado nada menos que contra el Manchester City.

El pésimo presente de los Red Devils El elenco de Old Trafford séptimo en la Premier League, con 32 puntos, a 3 de los puestos de clasificación a Champions League. No participa en Europa, dada su mala pasada campaña, mientras que en la Copa de la Liga cayó a manos del Grimsby Town, un equipo de League Two (Cuarta división), y en la FA Cup contra el Brighton & Hove Albion.