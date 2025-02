La escandalosa respuesta de Lisandro Martínez a la crítica de Paul Scholes, que luego borró: "Al mufa este lo tirás en Argentina y..."

Lisandro Martínez supo convertirse desde que llegó al Manchester United a mediados de 2022 en uno de los jugadores más destacados del equipo y de los más queridos por los hinchas, quienes lo apodaron "the Butcher" (el Carnicero). Este lugar que se ganó en el plantel se vio reflejado tras su reciente lesión ligamentaria, recibiendo el apoyo y mensajes de aliento públicos tanto del club, como de sus compañeros y los fanáticos.

Sin embargo, tanto cariño y reconocimiento interno no lo salvaron de las duras críticas de una eminencia histórica de los Red Devils como es Paul Scholes. Este lunes, en una charla para The Overlap Fan Debate de Sky Bet, apuntó contra el central campeón del mundo: "Incluso cuando está bien físicamente, no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League", sentenció el Colorado.

La respuesta de Licha Martínez a Scholes. (Foto: captura Instagram)

Estas polémicas declaraciones generaron un gran revuelo tanto en los medios de comunicación de todo el mundo como en redes sociales. Como no podía ser de otra forma, estas palabras le llegaron a Licha. El entrerriano, que nunca se caracterizó por huirle al conflicto, le dedicó una picantísima réplica: "Como le duele al mufa este. Lo tirás en Argentina y no sobrevive", comentó junto a un emoji de risas en una publicación de Instagram de TyC Sports sobre los dichos del ex mediocampista inglés.

Esta respuesta generó un escándalo aún mayor, con miles de likes y capturas que rápidamente se viralizaron por todo el plantea. Y todo en menos de media hora, ya que Martínez, ante la masividad de que alcanzó su comentario y probablemente evaluando que podría generarle algunos problemas en Old Trafford, decidió borrarlo en poco más de 25 minutos.

Es que Scholes no es un jugador más en la larguísima historia del United, sino que es uno de sus mayores ídolos y de la época más gloriosa. Debutó en 1994 y se retiró en 2013 con la camiseta roja sin haber defendido los colores de ningún otro equipo. Durante esas 19 temporadas, siempre bajo la dirección técnica de Alex Ferguson, llegó a disputar más de 700 partidos y ganó nada menos que 29 títulos, entre los que se destacan 11 Premier Leagues y 2 Champions Leagues.

¿Le traerá esta respuesta consecuencias negativas a Licha en Manchester?