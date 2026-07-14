Llamativo: Folarin Balogun manifestó que el escándalo por su sanción "perjudicó" a Estados Unidos en el Mundial
Folarin Balogun volvió a referirse a la enorme polémica que desató el fallo de la FIFA y explicó por qué impactó negativamente en Estados Unidos
El caso de Folarin Balogun fue uno de los escándalos más grandes que se recuerde de los últimos Mundiales. La decisión de la FIFA de suspender la sanción que pesaba sobre el delantero, luego de un llamado directo de Donald Trump a Gianni Infantino, para que pudiera jugar los octavos de final ante Bélgica desató, lógicamente, una ola de críticas y sospechas.
Las declaraciones de Balogun que reavivaron la gran polémica del Mundial 2026
Días después de la eliminación de Estados Unidos, el propio atacante dejó una llamativa confesión: dijo que toda la polémica terminó jugando en contra del equipo de Mauricio Pochettino. "Mi reacción inicial fue de alegría por estar de vuelta en el equipo. Pero, al reflexionar, me di cuenta de que esto causaría mucha controversia", reconoció en primera instancia, en una entrevista con CBS Morning.
En esa línea, Balogun reveló que el clima en la concentración cambió por completo en la previa del cruce con Bélgica, que terminó con una dura derrota por 4-1 y la despedida de la selección anfitriona del Mundial. Según explicó, la discusión sobre su caso se metió de lleno en el vestuario y terminó siendo una distracción para todo el plantel.
"Podía percibir cierto nerviosismo en mis compañeros porque era una situación muy particular. Cuando se acercó el inicio del partido traté de concentrarme al máximo, pero fue difícil. Había demasiadas distracciones y era complicado ignorarlas", explicó.
Aunque evitó cargar contra la FIFA, Balogun dejó una conclusión que no pasó desapercibida: el revuelo por su habilitación terminó afectando a un Estados Unidos que había tenido un arranque arrasador en su Copa del Mundo.