Llamativo: Folarin Balogun manifestó que el escándalo por su sanción "perjudicó" a Estados Unidos en el Mundial

Folarin Balogun volvió a referirse a la enorme polémica que desató el fallo de la FIFA y explicó por qué impactó negativamente en Estados Unidos

Balogun volvió a hablar de la polémica de la expulsión que no fue.

El caso de Folarin Balogun fue uno de los escándalos más grandes que se recuerde de los últimos Mundiales. La decisión de la FIFA de suspender la sanción que pesaba sobre el delantero, luego de un llamado directo de Donald Trump a Gianni Infantino, para que pudiera jugar los octavos de final ante Bélgica desató, lógicamente, una ola de críticas y sospechas.

Las declaraciones de Balogun que reavivaron la gran polémica del Mundial 2026 Días después de la eliminación de Estados Unidos, el propio atacante dejó una llamativa confesión: dijo que toda la polémica terminó jugando en contra del equipo de Mauricio Pochettino. "Mi reacción inicial fue de alegría por estar de vuelta en el equipo. Pero, al reflexionar, me di cuenta de que esto causaría mucha controversia", reconoció en primera instancia, en una entrevista con CBS Morning.

En esa línea, Balogun reveló que el clima en la concentración cambió por completo en la previa del cruce con Bélgica, que terminó con una dura derrota por 4-1 y la despedida de la selección anfitriona del Mundial. Según explicó, la discusión sobre su caso se metió de lleno en el vestuario y terminó siendo una distracción para todo el plantel.

La expulsión a Balogun que la FIFA terminó revocando para los octavos del Mundial. Video: DSports "Podía percibir cierto nerviosismo en mis compañeros porque era una situación muy particular. Cuando se acercó el inicio del partido traté de concentrarme al máximo, pero fue difícil. Había demasiadas distracciones y era complicado ignorarlas", explicó.