El Atlético de Madrid reafirmó su postura sobre Julián Álvarez: "No aceptaremos ni 200 millones de euros"

En pleno Mundial, Barcelona sigue insistiendo para fichar con Julián Álvarez, pero el CEO del Atlético de Madrid aseguró que no darán el brazo a torcer.

Pero si bien el gigante catalán se ha movido bastante para concretar su compra, fijó un límite de 100.000.000 de euros para una eventual transferencia. Una cifra astronómica, pero que el Atlético de Madrid no quiere aceptar -rechazó ofertas incluso más altas-, lo cual volvió a dejar en claro este viernes en redes sociales.

El CEO del Atlético de Madrid confirmó que no aceptan ofertas por Julián Álvarez @Atleti "Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Es lo que hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él", aseguró Miguel Ángel Gil, CEO del Colchonero, en un video que compartió el club en su cuenta de X y demás plataformas digitales.

Tras esto, apuntó directamente contra el presidente del Barcelona: "Joan Laporta decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid 'no era infinita'. Nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200", remarcó de manera terminal.

Pese a sus deseos de dejar el club, Julián Álvarez seguiría siendo jugador del Atlético de Madrid. @juliaanalvarez "Conocemos a Julián, lo hemos tratado desde su llegada en 2024 y no tenemos ninguna duda de su calidad humana y su condición de profesional. Ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada. Eso me permite pensar que su rendimiento y su comportamiento van a ser el mismo que hasta ahora: el de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional", continuó en la misma sintonía, con palabras que generaron polémica entre los fanáticos.