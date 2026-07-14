Son 34 en la tribuna: el secreto de Julián Álvarez para brillar en el Mundial

El jugador con más hinchada propia: el enorme familión que acompaña a Julián Álvarez. Sorprende a todos.

Julián Álvarez lidera el Mundial con el apoyo de su gran familión. El delantero de la Selección argentina cuenta con la hinchada más numerosa del torneo deportivo.

Un pilar en las tribunas para Julián Álvarez El atacante cordobés recibe la energía de 34 personas cercanas que viajaron para alentarlo. Este grupo incluye a sus padres, hermanos, amigos de la infancia y su pareja Emilia Ferrero. Todos asisten a los estadios vestidos con la camiseta número 9 que lleva el nombre del goleador.

La logística del viaje estuvo a cargo del hermano del futbolista para coordinar vuelos y hospedajes. Esta enorme presencia demuestra que los afectos representan un soporte fundamental en la carrera del joven jugador. El afecto de su gente se hace notar con cantos y banderas en cada partido de la Scaloneta.