Volkswagen presentó el ID. Cross, un modelo de cinco plazas que llegará a Europa en 2026 con un enfoque en la eficiencia urbana y un precio disruptivo.

Así es el ID. Cross, el SUV compacto de Volkswagen que llegará en 2026

Volkswagen ha revelado los primeros detalles del nuevo ID. Cross, su próxima apuesta para masificar la movilidad eléctrica en Europa a partir del otoño de 2026. Con un precio de salida proyectado en 28.000 euros para el mercado alemán, este modelo de cinco plazas busca equilibrar tecnología de segmentos superiores con un costo accesible para el uso diario.

Actualmente, el vehículo realiza pruebas de rodaje en Ámsterdam luciendo un camuflaje distintivo, previo a su debut oficial sin coberturas.

Diseño «Pure Positive» y habitabilidad El ID. Cross estrena el lenguaje de diseño denominado «Pure Positive», caracterizado por líneas claras y proporciones equilibradas que transmiten una imagen de alta calidad sin estridencias.

Exterior: Estética discreta pero con una presencia sólida y segura.

Interior: Enfocado en la calma y la claridad, utiliza materiales que elevan la percepción de valor. Cuenta con pantallas de gran tamaño y una interfaz de botones intuitivos para facilitar la operación durante la conducción.

Espacio: Optimización del habitáculo para alojar cómodamente a cinco pasajeros a pesar de sus dimensiones compactas. Así es el ID. Cross, el SUV compacto de Volkswagen que llegará en 2026 Así es el ID. Cross, el SUV compacto de Volkswagen que llegará en 2026 Volkswagen Versatilidad mecánica y carga La gama del ID. Cross está diseñada para adaptarse tanto a entornos urbanos como a trayectos interurbanos, ofreciendo diferentes configuraciones de potencia y almacenamiento de energía: