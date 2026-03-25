Nissan Z 2027: el Z NISMO por fin recibe transmisión manual y frenos de GT-R

Con un rediseño frontal que homenajea a sus antecesores y el nuevo color Verde Shinkai, el Nissan Z refuerza su posición como el deportivo definitivo de la marca.

Nissan presentó la renovación integral del Nissan Z 2027, una actualización que responde directamente a las peticiones de los puristas de la conducción. La gran novedad para este año es la llegada de la transmisión manual de seis velocidades al modelo NISMO, elevando el rendimiento de sus 420 CV a un nivel de interacción mucho más visceral y preciso.

Esta nueva gama, que incluye las versiones Sport, Performance y NISMO, llegará a los concesionarios durante el verano de 2026.

El esperado Z NISMO Manual Por primera vez en la séptima generación, la versión NISMO ofrece una caja manual de seis marchas diseñada específicamente para gestionar su alto desempeño:

Ingeniería de embrague: Se ha reforzado respecto a las versiones estándar y cuenta con una palanca de cambios de recorrido más corto para transiciones rápidas y sólidas.

Puesta a punto del V6: El motor de 3.0 litros biturbo ajusta su encendido y gestión del acelerador para ofrecer una entrega de par (torque) más constante y una respuesta inmediata.

Sonido Activo: Los sistemas de audio se han reajustado para amplificar los tonos de admisión y escape, especialmente en el modo Sport, mejorando la experiencia sensorial. Nissan Z 2027 Nissan Z 2027 Nissan Dinámica y frenos heredados del GT-R El Z NISMO 2027 no solo cambia de marcha, sino que mejora su capacidad de detención y paso por curva:

Frenos de alto nivel: Incorpora discos de hierro y aluminio de dos piezas derivados del Nissan GT-R , reduciendo el peso en 8,6 kg y mejorando drásticamente la refrigeración en pista.

Dirección optimizada: Se ha reducido la fricción interna en la cremallera en un 20%, lo que se traduce en un manejo más fluido y con menos correcciones necesarias en curvas cerradas. Rediseño estético y nuevas opciones Las versiones Sport y Performance lucen un frontal renovado inspirado en los clásicos de la generación S30: