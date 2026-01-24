¿Crisis con la China Suárez? La curiosa foto que Mauro Icardi le mandó a Wanda Nara y que desató un escándalo
Se expuso una imagen que el futbolista le habría enviado a su ex en un intento de acercamiento. Sin embargo, la respuesta de la empresaria fue contundente: los detalles.
Cuando parecía que la guerra mediática había agotado todas sus municiones, Wanda Nara sumó un capítulo. Una vez más, la encargada de encender la mecha fue Yanina Latorre, quien utilizó sus redes sociales para exponer la estrategia dual de Mauro Icardi: por un lado, la nostalgia romántica; por el otro, la presión psicológica.
A través de sus historias de Instagram, la conductora reveló que el futbolista intentó contactar a la presentadora apelando a la memoria emotiva de la pareja, enviándole una imagen de los "tiempos dorados".
Una foto que despertó curiosidad
“Parece que Mauro le habría mandado una foto a Wanda. La subo y me ayudan a analizarla”, escribió Yanina antes de compartir la postal. En la imagen se ve a Icardi y Wanda abrazados, sonrientes y brindando con copas de champagne, una escena que contrasta brutalmente con las denuncias de robo y violencia que cruzaron días atrás.
Con su acidez habitual, Latorre lanzó la pregunta al aire: “¿Le pegó la nostalgia?”, sugiriendo que el delantero podría estar intentando ablandar a su expareja en medio del conflicto judicial.
"Si quisiera, lo hunde"
Según Yanina, la postura de Wanda no es de debilidad, sino de autopreservación. “Parece que ella, si quisiera, lo hunde”, aseguró Latorre, dejando en claro que la empresaria tiene información sensible que podría destruir la imagen pública del jugador.
La periodista cerró con una frase que expone el calvario que sentiría la mayor de las Nara: “Dice que prefiere llamarse a silencio para que no la torture como hizo durante años”. Una declaración que transforma la foto del brindis en algo mucho más oscuro, sugiriendo que para Wanda, la "nostalgia" de Icardi no es amor, sino otra forma de hostigamiento.