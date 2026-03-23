Eduardo Feinmann reveló un fuerte dato sobre el futuro de Manuel Adorni tras el escándalo: "Me contaban que..."

El periodista compartió en Radio Mitre una información muy fuerte sobre el jefe de Gabinete de Javier Milei.

Manuel Adorni se encuentra en el foco del escándalo luego del famoso viaje con su mujer en el avión presidencial junto a la comitiva oficial y por el viaje en un avión privado con destino a Punta del Este. En medio de todo esto, Eduardo Feinmann reveló un contundente dato sobre el jefe de Gabinete.

"Debe ser la semana que pasó y la anterior de las dos semanas más complicadas que tuvo el Gobierno en estos dos años. El tema $LIBRA y el tema Adorni", comenzó diciendo en su programa de Radio Mitre. También subrayó que se está hablando de una lista para suplantar a Manuel Adorni.

"Este fin de semana pude hablar con varias fuentes del Gobierno y me decían que lo del viaje a Nueva York ya es lo de menos, ya es tema menor. El viaje a Punta del Este es el problema, el uso del avión privado es el problema, la factura con la misma fecha de la salida del escándalo es el problema, que el video de él subiendo al avión con la familia es el problema", expresó Feinmann.

El dato revelador de Eduardo Feinmann sobre el escándalo de Manuel Adorni El fuerte dato que reveló Eduardo Feinmann sobre el futuro de Manuel Adorni: "Me contaban que..." También subrayó que "si se siguen conociendo situaciones o cuestiones de Adorni en los próximos días,días, es el problema. Me contaban que un tiempo más lo van a sostener, que el cariño personal de Karina Milei y del presidente es inmenso para con Adorni, si el daño continúa, la salida es segura".